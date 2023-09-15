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Президент Узбекистана: Важно, чтобы процесс реформирования МФСА проходил на основе принципа «вода – энергетика – продовольствие»

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании Глав государств-учредителей Международного Фонда спасения Арала в Душанбе (15 сентября) поделился своим видением реформирования МФСА – эта тема прошла красной линией в выступлениях Президентов Казахстана, Таджикистана и Туркменистана.

«Важно, чтобы процесс развития и реформирования Фонда проходил на основе принципа межсекторальности – комплексного подхода «вода – энергетика – продовольствие», с учетом современных экологических вызовов», – особо подчеркнул Мирзиёев.

Лидер Узбекистана в рамках работы по дальнейшему совершенствованию правовых основ и модернизации институциональных механизмов Фонда предложил провести пересмотреть основные документы и соглашения, проанализировать действующую структуру и
разработать «Правила и процедуры», четко регламентирующие вопросы сотрудничества и деятельности Фонда.

Выразив обеспокоенность ходом исполнения четвертой Программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря, которая осуществляется в основном по линии национальных планов, Президент Узбекистана предложил поручить Правлению Фонда подготовить «дорожные карты» реализации каждого регионального проекта с определением объемов и источников финансирования, а также согласованных графиков их выполнения.

Что касается финансирования, то по мнению Мирзиёева, каждая страна может взять на себя обязательства по привлечению внешнего содействия в региональные проекты, а председательствующая сторона может выработать механизмы привлечения и распределения инвестиций и технического содействия.

Кроме того, предложено созвать специальную региональную конференцию в целях ускорения реализации совместных проектов с привлечением зарубежных партнеров, ведущих международных институтов и донорских организаций.

Глава Узбекистана подчеркнул, что в целях содействия скоординированной политике по интегрированному управлению водно-энергетическими ресурсами в регионе, целесообразно с участием международных консультантов разработать долгосрочные Планы развития бассейнов Амударьи и Сырдарьи.

Шла речь и возможностях участия молодежи в вопросах формирования культуры бережного отношения к воде и другим природным ресурсам, поддержки молодежных инициатив и стартапов путем принятия специальной программы.

«Рассчитываем на тесное подключение Регионального центра по превентивной дипломатии к рассмотрению этих вопросов», – отметил Мирзиёев.

В своем выступлении Президент Узбекистана также поднял тему строительства в Афганистане канала «Куштепа», который как известно, строится на одной из главных водный Артерий региона – реке Амударье.

Узбекский лидер отметил, что в регионе появился новый участник процесса водопользования. В связи с этим он предложил создать совместную рабочую группу из представителей исследовательских институтов стран региона для изучения всех аспектов строительства канала и его влияния на водный режим реки Амударьи. Также он считает необходимым рассмотреть вопрос вовлечения представителей Афганистана в региональный диалог по совместному использованию водных ресурсов.

В завершение своего выступления Шавкат Мирзиёев выразил убежденность, что реализация выдвинутых инициатив и принимаемых на заседании документов повысит эффективность и расширит взаимовыгодное сотрудничество в рамках Фонда. ///nCa, 15 сентября 2023 г.

 

 

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