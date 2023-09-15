Президент Таджикистана считает, что необходимо усилить сотрудничество стран МФСА по в борьбе с влиянием изменения климата

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на заседании Глав государств-учредителей Международного Фонда спасения Арала в Душанбе, в пятницу, 15 сентября, высоко оценил тридцатилетнюю деятельность МФСА.

Однако, таджикский лидер убежден, что предстоит еще немало сделать.

«Это особенно важно с учётом населения в регионе, обеспечения экономического развития и борьбы с негативным влиянием изменения климата на водные ресурсы. Серьёзные угрозы представляет быстрое таяние ледников и увеличение числа стихийных бедствий, наводнения, засуха, сели. Все эти вызовы требуют консолидации наших действий», — цитирует агентство «Ховар» слова из выступления Эмомали Рахмона.

«Маловодье, засуха, сели и оползни, которые мы наблюдаем уже несколько лет подряд, оказывают негативное влияние не только на сельское хозяйство, но и в целом на социальную ситуацию. Очевидно, что нам необходимо усилить нашу кооперацию и координацию, чтобы противостоять этим вызовам и угрозам, прежде всего, это сотрудничество в водно-энергетической сфере», — заявил он.

По мнению Президент Таджикистана, создание отдельной площадки для регулирования вопросов энергетики будет полезным в плане регулирования вопросов воды и энергетики в рамках одного института, поскольку они сильно взаимосвязаны в регионе.

«Для обеспечения рационального и эффективного использования нужд необходимы более скоординированные действия, а также модернизация соответствующей инфраструктуры. Нам необходимо объединить усилия в этом направлении», — добавил он.

Эмомали Рахмон напомнил, что в прошлом году на саммите в Чолпон-Ате главы государств поручили создать совещание министров энергетики для решения таких вопросов.

«Отрадно, что в процессе реформы МФСА вопросы энергетики были включены в мандат фонда, предлагается создать в его рамках отдельную комиссию по энергетическим вопросам», – сказал он.

По мнению Президента Эмомали Рахмона, Таджикистан как действующий председатель придерживается конструктивного отношения в вопросах совершенствования организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА.

«Наш подход заключается в понимании, что организация должна соответствовать текущим реалиям, иметь возможность противостоять новым вызовам и угрозам, а также в полной мере отвечать интересам государств-учредителей», — подчеркнул он. ///nCa, 15 сентября 2023 г.

#МФСА, #Казахстан, #Туркменистан, #Кыргызстан, #Узбекистан, #Таджикистан, #Аральское_море, #Международный_фонд_спасения_Арала, #IFAS30, #Эмомали_Рахмон