Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов: «Центрально-Азиатская Водная стратегия в перспективе могла бы стать основой для разработки Глобальной Водной стратегии ООН»

Выступая в пятницу, 15 сентября, на заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда Арала в Душанбе, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что Туркменистан и далее будет выступать за реализацию конкретных инициатив стран-учредителей МФСА, направленных на активизацию регионального взаимодействия и формирование системных механизмов сотрудничества в области охраны окружающей среды и устойчивого развития в регионе Центральной Азии.

«В этой связи, мы предлагаем активизировать работу по совершенствованию договорно-правовой базы Фонда и определить цели и задачи дальнейшей работы. Считаем необходимым вести этот процесс с учетом интересов всех государств-учредителей МФСА и на основе основополагающих принципов и норм международного права», – заявил Президент Туркменистана.

Глава государства выразил убежденность, что решение комплекса вопросов, непосредственно относящихся к Аральской проблематике, как части общерегиональной экологической повестки, требует углубления международного партнерства, дальнейшего продвижения конструктивных инициатив, активного привлечения специализированных структур ООН.

«При этом нам необходимо создать возможности для более динамичного взаимодействия Фонда с международными финансовыми институтами и донорами по реализации проектов и программ, связанных с решением широкого круга вопросов, существующих ныне в бассейне Аральского моря», – сказал глава Туркменистана.

«Убежден, что проблема Арала, как и вся экология Центральной Азии, должна занять свое надлежащее место в международном рангировании экологических приоритетов. Наши усилия здесь должны быть целенаправлены и ориентированы на обеспечение прав и законных интересов миллионов наших граждан, решение экономических и социальных задач на десятилетия вперед», – подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов.

Он также предложил учредить Региональный центр по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии.

«В качестве важного шага по формированию стратегического подхода к экологическим темам региона Туркменистан предлагает учредить специализированную структуру – Региональный центр по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии, который предметно и системно в сотрудничестве с ООН работал бы по всему спектру экологической повестки в регионе», – сказал Президент Туркменистана.

По словам главы туркменского государства, кроме того, актуальным является вопрос ускорения процесса разработки и принятия странами региона международных документов, нацеленных на сохранение и рациональное использование водных ресурсов в Центральной Азии.

В данном контексте Президент Туркменистана выступил с инициативой модернизации Центрально-Азиатской Водной стратегии.

«Туркменистан совместно со всеми странами Центральной Азии большое внимание отводит продвижению «водной дипломатии» в регионе, и в ходе своего председательства в МФСА Ашхабад инициировал разработку Центрально-Азиатской Водной стратегии»,- подчеркнул Президент.

«При этом мы считаем целесообразным закрепить в указанном документе основные принципы и правила политико-дипломатического взаимодействия наших государств по водной проблематике, основанные на взаимном уважении, равноправном партнерстве и учете интересов всех стран региона», – отметил он.

По мнению главы Туркменистана, Центрально-Азиатская Водная стратегия в перспективе могла бы стать основой для разработки Глобальной Водной стратегии ООН.

«Также мы предлагаем рассмотреть вопрос о модернизации Регионального плана действий по охране окружающей среды Центральной Азии, принятого в рамках Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию МФСА, с целью включения основных положений этого Плана в качестве экологического компонента в новую Программу действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря», – подчеркнул Президент Туркменистана. ///nCa, 15 сентября 2023 г

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