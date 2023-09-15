Президент Казахстана Токаев предлагает провести в 2024 году Диалог по безопасности и сотрудничеству в Центральной Азии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на 5-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии отметил, что саммит во многом определит дальнейшую динамику многопланового сотрудничества государств Центральной Азии.

«Последовательно расширяется взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество. Активизировались контакты между бизнесом, растет количество совместных предприятий. Крупные региональные проекты приносят не только ощутимую взаимную пользу, но и меняют всю конфигурацию экономики Центральной Азии. За последние пять лет внутрирегиональный товарооборот вырос на более чем 80%, составив 10,6 миллиарда долларов», – считает Президент.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, Центральная Азия становится пространством новых экономических возможностей в торговле, инвестициях, бизнесе, науке и инновациях.

«Скорее всего, ближайшее десятилетие станет определяющим для нашего региона, и только от нас самих зависит, насколько эффективно мы воспользуемся этим историческим шансом. Приоритетной задачей в этом плане является максимальное задействование наших экономических возможностей, нашего потенциала», – отметил лидер Казахстана.

По мнению Токаева, прежде всего следует последовательно наращивать торговые потоки между странами Центральной Азии.

«У наших стран имеется шанс в ближайшей перспективе довести взаимный товарооборот до 15 миллиардов долларов. Для этого важно устранять существующие барьеры, уйти от избыточного протекционизма, создать транспарентные и стабильные условия торговли», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что страны региона могут на взаимовыгодной основе заместить друг для друга многие виды импортируемой продукции, в том числе товары сельскохозяйственной и строительной отрасли, химической и текстильной промышленности.

«Приоритетной задачей является увеличение экспорта за счет расширения торговой номенклатуры. Казахстан мог бы нарастить свой экспорт в страны региона по 175 несырьевым товарным позициям», – заявил Президент.

При этом, основным локомотивом в расширении торгового оборота должны выступить деловые круги стран. Для налаживания прямых связей между хозяйствующими субъектами Казахстан предлагает создать единую электронную базу товаропроизводителей, к примеру, в рамках портала Central Asia Gateway.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев предложил разработать План действий по развитию промышленной кооперации государств Центральной Азии, направленный на формирование замкнутого цикла производства отдельных видов товаров с перспективой экспорта на рынки третьих стран.

Затем Президент остановился на вопросах полноценной реализации транспортно-логистического потенциала стран региона.

«На текущем этапе особую роль играет Транскаспийский международный транспортный маршрут. В среднесрочной перспективе объемы перевозок по данному коридору могут быть увеличены в пять раз. Мы намерены планомерно повышать его пропускную способность путем внедрения цифровых решений и модернизации инфраструктуры. Приветствуем готовность стран Центральной Азии к участию в проектах по развитию этого коридора», – заявил Глава государства.

Далее он проинформировал о ключевых проектах страны в транспортно-логистической сфере.

«На базе порта Актау планируем создать контейнерный хаб с привлечением ведущих мировых операторов. Для нас крайне важно продолжать совместную с братскими государствами работу по дальнейшему развитию транспортно-логистической инфраструктуры для устранения так называемых узких мест, сдерживающих внутрирегиональную торговлю. Казахстан нацелен на ускоренную реализацию ряда крупных проектов, которые будут способствовать расширению экономических связей с ближайшими партнерами. Речь идет о железнодорожных проектах Достык – Мойынты, Бахты – Аягоз, Дарбаза – Мактаарал, а также автомобильной дороге Жанаозен – граница Туркменистана. В целом, Казахстан намерен усилить свои позиции в качестве транзитного хаба в Евразии», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Приоритетом в выступлении было названо и планомерное расширение зоны применения цифровых решений в Центральной Азии.

Президент Казахстана поддержал также дальнейшее совершенствование пятистороннего формата взаимодействия в Центральной Азии. Он предложил в будущем рассмотреть вопрос об учреждении Секретариата Консультативных встреч, а также назначении специальных представителей.

Токаев призвал коллег выступать с общих или максимально схожих позиций, чтобы показать мировому сообществу солидарность и единство.

«В условиях стремительно меняющегося миропорядка важное значение приобретает совершенствование существующих механизмов взаимодействия наших стран в сфере безопасности», – заявил Президент Казахстана.

Для выработки конкретных превентивных мер он предложил в 2024 году провести в Казахстане Диалог по безопасности и сотрудничеству в Центральной Азии на уровне секретарей советов безопасности.

Особое внимание в выступлении было уделено вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества. Так, Токаев выступил с инициативой провести 1-й Форум историков государств Центральной Азии и совместно продвигать туристический бренд «Центральная Азия».

В завершение своего выступления Касым-Жомарт Токаев пригласил лидеров стран на VI Консультативную встречу глав государств Центральной Азии в Казахстане.

///nCa, 15 сентября 2023 г.