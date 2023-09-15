Президент Казахстана предлагает создать в Центральной Азии Международный водно-энергетический консорциум

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал к скорейшему завершению процесса совершенствования организационной структуры и договорно-правовой базы Международного Фонда спасения Арала, а также к созданию механизма эффективного использования водно-энергетических ресурсов Центральной Азии.

Об этом он заявил, выступая в пятницу, 15 сентября, на заседании Совета глава государств-учредителей МФСА в Душанбе.

В частности, Токаев предложил расширить полномочия и ответственность Правления и Исполкома Фонда.

«Предлагается также преобразовать Межгосударственную координационную водохозяйственную комиссию в Межгосударственную водно-энергетическую комиссию. Данные шаги повысили бы эффективность МФСА. Необходимо проработать вопрос равномерного распределения рабочих органов МФСА по странам-участницам и комплектования их персонала из числа представителей всех государств Центральной Азии», – сказал глава Казахстана.

Президент РК также обратил внимание участников заседания на ряд вызовов и проблем, вызванных в регионе глобальными климатическими изменениями.

«Согласно данным международных экспертов, температура в нашем регионе растет намного быстрее, чем в среднем на планете. Это приводит к сокращению площади ледников – главного источника воды в бассейне Аральского моря. Их объем за последние 50 лет сократился на 30%. По оценкам аналитиков, к 2050 году засухи в Центральной Азии могут нанести ущерб в размере 1,3% от ВВП в год, что приведет к появлению около 5 миллионов внутренних «климатических» мигрантов, – сказал Токаев.

Далее он остановился на проблеме неэффективного использования воды.

«Крайне высока степень зарегулированности стока двух основных рек нашего региона – Сырдарьи и Амударьи. В их бассейнах построено более 80 водохранилищ, суммарный объем которых достигает почти 65 кубических километров. Таким образом, ожидается увеличение антропогенной нагрузки, продолжение экстенсивного природопользования, обострение различных социально-экологических проблем. Все это создает серьезные риски региональной безопасности», – продолжил Токаев.

В данном контексте, Токаев убежден, что внедрение цифровых технологий может стать основным направлением в сотрудничестве стран ЦА по водным ресурсам.

Президент Казахстана подчеркнул необходимость создания механизма долгосрочного и устойчивого сотрудничества для эффективного использования водно-энергетических ресурсов Центральной Азии с учетом интересов всех стран региона. Как было сказано в выступлении, таким механизмом может служить Международный водно-энергетический консорциум.

В целях обеспечения прозрачности использования воды в регионе и укрепления диалога и дружбы между странами Центральной Азии Касым-Жомарт Токаев предложил разработать План работы по внедрению единой автоматизированной системы учета, мониторинга, управления и распределения водных ресурсов в бассейне Аральского моря.

Наряду с этим лидер Казахстана указал на необходимость создания Проектного офиса стран Центральной Азии по климатическим вопросам, который позволит приступить к совместной разработке действенных мер по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий.

Положительно оценив участие Бишкека в деятельности рабочих органов, Касым-Жомарт Токаев призвал Кыргызскую Республику возобновить полноценное участие в МФСА.

С января 2024 года председательство в МФСА переходит на два года Казахстану. Токаев предложил провести следующий саммит Фонда в 2026 году совместно с Региональным климатическим саммитом под эгидой ООН. ///nCa, 15 сентября 2023 г.

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