Кыргызстан надеется на возобновление своей деятельности в МФСА при условии равного и справедливого учета интересов всех стран региона

В очередном заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА) Кыргызстан представлял Первый заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев.

В ходе заседания Первый заместитель Председателя Кабинета Министров отметил, что несмотря на то, что кыргызская делегация участвует в Саммите в качестве наблюдателя, Кыргызская Республика продолжает придерживаться позиции важности и безальтернативности развития конструктивного и взаимовыгодного регионального сотрудничества.

«Кыргызстан на международном уровне продвигает инициативы, направленные на устойчивое горное развитие, сохранение ледников и зоны формирования водных ресурсов», – подчеркнул Касымалиев.

В данном контексте, кыргызская сторона предложила объединить усилия в деле эффективного использования водно-энергетических ресурсов, повышения устойчивости данного сектора к различным природным и антропогенным воздействиям.

«Учитывая формирование на территории Кыргызстана около 40% водных ресурсов Центральноазиатского региона, мы осознаем нашу высокую ответственность в вопросе водообеспечения региона. Сегодня мы меняем свой подход в водной политике от пользовательской к природоохранной, суть которой заключается в охране зоны формирования водных ресурсов, безопасности гидротехнических сооружений, создании экономического механизма для сохранения единой экологической системы и устойчивого развития», – сказал Касымалиев.

Кыргызская сторона поприветствовала принятие мер по восстановлению Арала, подчеркнув важность пересмотра действующих региональных структур Фонда и основных направлений их деятельности с упором на полноценное внедрение принципов интегрированного управления водными ресурсами с учетом экономической, социальной, энергетической, экологической и иной ценности водных ресурсов в регионе.

Касымалиев напомнил, что с 2021 года Кыргызстан в роли наблюдателя принимает участие в заседаниях региональной рабочей группы по совершенствованию структуры и договорной базы МФСА. Кыргызстан считает необходимо сократить количество рабочих органов для того, чтобы «решать малым числом большие проблемы».

«По нашему мнению, одной из важнейших задач МФСА является создание экономического механизма водопользования, призванного обеспечить управление рисками и вызовами и спроса на воду в регионе», – заявил представитель Кыргызстана.

Кыргызстан в свете своего «замороженного» участия в МФСА также подчеркивает важность реформирования Международного фонда спасения Арала, с тем чтобы этот процесс обеспечил формирование высокоэффективной и прозрачной деятельности новой региональной структуры.

На нынешней встрече в Душанбе было заявлено, что республика надеется на свое полноценное возобновление своей деятельности в МФСА при условии равного и справедливого учета интересов всех стран региона.

Казахстан, как будущий председатель МФСА, выразил надежду на то, что Кыргызстан возобновит полноценное участие в Фонде. Президент Токаев положительно оценил вовлеченность Бишкека в деятельность рабочей группы по совершенствованию МФСА. «В будущем будем рады председательству братского Кыргызстана в Фонде», – сказал он.

Участие Кыргызстана в МФСА «заморожено» с 2016 года. Тогда Бишкек заявил, что Фонд в своей деятельности не учитывает гидроэнергетические аспекты водопользования и потребности отдельных государств ЦА.///nCa, 15 сентября 2023 г.

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