Туркменские и корейские судостроители совместно построят два сухогруза

Туркменский судостроительный и судоремонтный завод «Балкан» и корейская компания «Koryo Shipbuilding Industry Technology Co., Ltd.» (KSIT) подписали контракт на совместное строительство двух сухогрузных судов грузоподъемностью 6100 тонн.

Как сообщается Агентство морского и речного транспорта Туркменистана «Туркмендениздерьяйоллары» высококвалифицированные инженеры в сфере судостроения компании KSIT и местный персонал завода «Балкан».

В рамках подписанного контракта корейские инженеры будут обучать специалистов завода «Балкан» корейским технологиям судостроения.

Также на заводе будет внедрятся система менеджмента качества. Проводимые работы будут соответствовать высоким стандартам безопасности в судостроении и защиты окружающей среды.

KSIT является членом Корейской Ассоциации морского оборудования «КОМЕА», которая объединяет 286 корейских производителей морского оборудования. ///nCa, 14 сентября 2023 г.