Страны Центральной Азии проанализировали перспективы партнерства в области цифровой экономики – ВВП Центральной Азии растет быстрее мировой экономики

14 сентября 2023 года в Душанбе состоялся Экономический форум стран Центральной Азии на тему «Цифровая экономика, электронная торговля и инновации».

В работе форума приняла участие делегация Туркменистана во главе с Министром экономики и финансов Туркменистана Сердаром Джораевым. В состав туркменской делегации вошли руководители и представители ряда министерств и ведомств Туркменистана, сообщает МИД Туркменистана.

В ходе Экономического форума состоялся обмен мнениями по расширению взаимодействия стран на уровне конкретных проектов, в области технологического партнёрства, а также создания совместных предприятий.

Основное внимание участников было уделено наращиванию товарооборота между государствами региона и созданию для этого благоприятных условий, в том числе, по расширению логистических маршрутов, модернизации действующих коридоров для перемещения грузов и созданию новых.

Представители туркменской делегации также приняли участие в сессионных дискуссиях по вопросам обмена опытом и перспективам сотрудничества стран региона в области цифровой экономики, внедрения системы электронного правительства, по сотрудничеству стран Центральной Азии в области инноваций.

В рамках Экономического форума состоялась презентация «умного» города Аркадаг.

ВВП Центральной Азии растет быстрее мировой экономики

За последние 20 лет валовой внутренний продукт Центральной Азии увеличился в 7 раз, а его среднегодовой экономический рост достиг 6,2 %, что на 3,6 процентных пункта выше роста мировой экономики, который равен 2,6 %.

Об этом заявил сегодня на Экономическом форуме государств Центральной Азии на тему «Цифровая экономика, цифровая торговля и инновации» Министр экономического развития Таджикистана Завки Завкизода, передает НИАТ «Ховар».

По его словам, доля Центральной Азии в мировом ВВП увеличилась в 1,8 раза, оборот внешней торговли увеличился в 6 раз, объем прямых иностранных инвестиций в регион увеличился в 17 раз, а оборот внешней торговли товаров и продуктов стран Центральной Азии увеличился в 6 раз.

«Высокие показатели развития экономики Центральной Азии свидетельствуют о том, что наши государства смогут достичь ещё больших результатов в экономическом развитии. В 2022 году внешнеторговый оборот Республики Таджикистан со странами Центральной Азии увеличится на 23 % по сравнению с 2021 годом, а доля стран Центральной Азии в общем объеме товарооборота Республики Таджикистан составила 28,2 %. Основными торговыми партнерами Таджикистана являются Казахстан, Узбекистан и Туркменистан», — отметил Завкизода.

Участники форума договорились план мероприятий по увеличению доли цифровой экономики в реализации совместных проектов.

Казахстан готов увеличить поставки в страны Центральной Азии по 300 видам товаров на миллиарды долларов

Центральноазиатские страны имеют большой экономический потенциал. Необходимо продолжить работу по расширению номенклатуры товаров и повышению качества взаимной торговли. Казахстан может увеличить поставки в регион готовой и обработанной продукции на миллиарды долларов по 300 видам товаров в различных отраслях, заявил, выступая на панельной сессии форума, министр нацэкономики Казахстана Алибек Куантыров.

«Геополитические потрясения и пандемия изменили условия развития мировой экономики, запустив процессы необратимых структурных изменений, и продемонстрировали актуальность цифровизации экономики и рост объемов электронной торговли. Нарушены цепочки поставок. К тому же, страны ЦА не имеют выхода к морю. Поэтому важно сформировать эффективную сеть региональных цепочек поставок. Учитывая географическое положение, нам следует объединить усилия для диверсификации экономик и расширения взаимных торгово-экономических и инвестиционных связей», – подчеркнул министр.

По его словам, несмотря на сложности, в регионе наблюдается положительная тенденция роста.

В 2022 году товарооборот Казахстана со странами ЦА составил $8 млрд, что на 25% больше показателя 2021 года. При это экспорт оценивался в $5,7 млрд и импорт в $ 2,3 млрд.

Министр подробно рассказал об инвестиционном климате Казахстана и ознакомился коллег с льготами, предоставляемыми в Казахстана в рамках инвестиционных контрактов.

Кроме того, Казахстан готов делиться своим опытом в IT-отрасли со странами ЦА.

«Центральная Азия – это регион с огромным, пока еще нереализованным потенциалом. Благодаря усилиям наших правительств под руководством глав государств, нам удалось сохранить социально-экономическую стабильность, а также создать прочную основу для качественного развития экономик стран региона» – заключил Куантыров.

///nCa, 14 сентября 2023 г. (Фото: Министерство национальной экономики Казахстана)

#Экономический_форум, #Центральная_Азия, #Туркменистан, #Таджикистан, #Казахстан, #Консультативная_встреча_глав_государств_Центральной_Азии, #Кыргызстан, #Узбекистан,