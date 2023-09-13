ДУШАНБИНСКОЕ КОММЮНИКЕ Первой встречи министров транспорта государств Центральной Азии

В среду, 13 сентября, в рамках Пятой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии состоялась Первая встреча министров транспорта ЦА, по итогам которой было принято Душанбинское коммюнике.

Ниже следует полный текст документа.

Главы министерств и ведомств государств Центральной Азии, ответственные за сферу транспорта (далее – Стороны),

руководствуясь поставленной Главами государств Центральной Азии задачей по дальнейшему развитию сотрудничества и реализации большого транспортного и транзитного потенциала региона,

принимая во внимание положения Дорожной карты по развитию регионального сотрудничества на 2022-2024 годы, утвержденной Главами государств Центральной Азии 21 июля 2022 года в г. Чолпон-Ата,

по итогам проведенной 13 сентября 2023 года в г. Душанбе в рамках Пятой Консультативной встречи Глав государств Центральной Азии Первой встречи министров транспорта стран Центральной Азии,

заявляют о нижеследующем:

Стороны признают важную роль транспорта и логистики в обеспечении международной торговли и взаимосвязанности между странами Центральной Азии как основы для продвижения устойчивой торговли, экономического роста и устойчивого развития.

Стороны отмечают важность решения текущих и возникающих вопросов в целях поддержания и развития интермодальных и мультимодальных трансграничных и транзитных транспортных услуг между странами Центральной Азии, а также укрепления и расширения возможностей цепочки поставок для стран региона через мультимодальные коридоры.

Стороны признают необходимость широкого использования возможностей логистических услуг стран Центральной Азии для обеспечения взаимосвязанности в области транспорта между государствами региона и другими странами.

Стороны будут укреплять сотрудничество, используя двусторонние и многосторонние платформы, целью которых является развитие и улучшение интегрированных транспортных маршрутов и связи между странами Центральной Азии и другими государствами.

Стороны будут наращивать потенциал двусторонних Рабочих групп по транспорту как важного инструмента развития сотрудничества в области транспорта и логистики в регионе.

Стороны будут и далее создавать необходимые условия для развития транспортных и логистических услуг, создания складов, производственных и производственных мощностей в странах Центральной Азии с целью укрепления торговых связей между государствами региона и другими странами.

Стороны будут и далее способствовать развитию транспортных и логистических услуг, а также производственных мощностей в странах Центральной Азии, с целью укрепления торговых связей между государствами региона и другими странами.

Подписали:

За Республику Казахстан: Марат Карабаев

За Кыргызскую Республику:

За Республику Таджикистан: Азим Иброхим

За Туркменистан: Мамметхан Чакыев

За Республику Узбекистан: Ильхам Махкамов

г. Душанбе, 13 сентября 2023 года