Министры транспорта государств Центральной Азии приняли по итогам встречи в Душанбе Совместное коммюнике – Одобрен проект Соглашения “Об укреплении взаимосвязанности наземного транспорта в Центральной Азии”

Страны Центральной Азии отметили важную роль транспорта и логистики как основы для продвижения международной торговли, экономического роста и устойчивого развития. Об этом говорится в Совместном коммюнике, принятом сегодня по результатам Первой встречи министров транспорта стран региона, сообщает министерство транспорта Таджикистана.

Во встрече, которая прошла под председательством Министра транспорта Республики Таджикистан Азима Иброхима, приняли участие и выступили Министр транспорта Республики Казахстан Марат Карабаев, Министр транспорта Республики Узбекистан Ильхам Махкамов и Директор Агентства транспорта и связи при Кабинете Министров Туркменистана Мамметхан Чакиев.

Глава Минтранса РТ Азим Иброхим поприветствовал министров и делегации стран региона от имени Правительства Таджикистана, отметив, что первая встреча министров транспорта, которая проходит в соответствии с пунктом 12 утверждённой в прошлом году главами государств Центральной Азии Дорожной карты по развитию регионального сотрудничества на 2022-2024 годы, является одним из параллельных мероприятий, проводимых Таджикистаном в рамках председательства в механизме Консультативных встреч глав государств Центральной Азии.

«Устойчивое социально-экономическое развитие, повышение благосостояния населения, решение проблем занятости и многое другое напрямую зависят от эффективного функционирования транспортной системы каждой страны и её взаимосвязанности с соседями, – сказал он. -Транспортная система Центральной Азии многими исследователями справедливо рассматривается как важный элемент международной транспортной системы».

По его словам, настало время странам региона добиться высокой эффективности проводимых реформ в данной сфере. «Этого можно добиться только совместной координацией транспортной системы всех без исключения стран региона», – подчеркнул Азим Иброхим.

В этой связи, считает он, создание новой платформы на таком высоком уровне будет служить для обсуждения вопросов, связанных с устойчивым развитием транспортной отрасли для ускорения процесса интеграции национальных транспортных систем в международный транспортный механизм.

Министры транспорта стран региона высказали свои предложения по укреплению и расширению сотрудничества в сфере наземного транспорта в Центральной Азии. Они сошлись во мнении, что все страны региона взаимосвязаны, и отвечая на новые особенности и вызовы, они должны укрепить солидарность и взаимодействие, работать над решением стоящих проблем совместными усилиями.

По итогам встречи было подписано Совместное коммюнике о сотрудничестве в сфере транспорта и логистики. Стороны признают важную роль транспорта и логистики как основы для сближения стран, продвижения международной торговли, экономического роста и устойчивого развития.

«Стороны отмечают важность решения текущих и возникающих вопросов в целях поддержания и развития интермодальных и мультимодальных трансграничных и транзитных транспортных услуг между странами Центральной Азии, а также укрепления и расширения возможностей цепочки поставок для стран региона через мультимодальные коридоры», – говорится в коммюнике.

В нем подчеркивается необходимость широкого использования возможностей логистических услуг стран Центральной Азии для обеспечения взаимосвязанности в области транспорта между государствами региона и другими странами.

В этой связи, как указывается в коммюнике, страны «будут укреплять сотрудничество, используя двусторонние и многосторонние платформы, целью которых является развитие и улучшение интегрированных транспортных маршрутов и связи между странами Центральной Азии и другими государствами. Стороны будут наращивать потенциал двусторонних рабочих групп по транспорту как важного инструмента развития сотрудничества в области транспорта и логистики в регионе».

Для этого страны ЦА намерены создать необходимые условия для развития транспортных и логистических услуг, создания складов и производственных мощностей в странах региона с целью укрепления торговых связей между государствами региона и другими странами.

На встрече министры одобрили также проект Соглашения “Об укреплении взаимосвязанности наземного транспорта в Центральной Азии”. Ожидается, что он будет подписан в рамках Пятой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, которая состоится 14-15 сентября в Душанбе.

Основными целями Соглашения являются создание благоприятных условий для развития международных перевозок наземным транспортом, обеспечение конкурентной среды на рынке транспортных услуг в регионе Центральной Азии, повышение эффективности и формирование новых международных коридоров, в том числе мультимодальных, упрощение процесса перевозок и транзита наземным транспортом, развитие современных транспортно-логистических услуг, внедрение и использование инновационных технологий, в том числе цифровизация процесса перевозок наземным транспортом, поощрение и развитие практики использования экологически чистых видов транспорта.

Стоит отметить, что Первая встреча министров транспорта стран Центральной Азии создаст благоприятный климат для обсуждения вопросов, связанных с транспортно-логистикой и дальнейшей координацией сотрудничества, укрепит потенциал двусторонних рабочих групп по транспорту как важного средства развития сотрудничества в сфере транспорта и логистики в регионе.

В последние годы на многостороннем уровне произошли структурные изменения в приоритетах транспортной стратегии для реализации Целей устойчивого развития ООН, стимулирования развития мультимодальных транспортных коридоров посредством новых форм финансирования, развития транспортной инфраструктуры, обеспечения устойчивого развития, устойчивого развития городов, комплексной безопасности дорожного движения и реализации новой климатической повестки. Указанные тенденции и изменения требуют учета национальной транспортной стратегии государств Центральной Азии для ее дальнейшей реализации.

В рамках Первой встречи состоятся также двусторонние и многосторонняя встречи министров транспорта, гости ознакомятся с автотранспортным предприятием «Акия Авесто», комлексом “Истиклол”, Нурекской ГЭС и строительством автодороги «Душанбе – Бохтар».

Напомним, Первая встреча первых руководителей транспортных ведомств стран Центразии прошла в рамках Пятой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, которая состоится 14-15 сентября в столице Таджикистана. ///nCa, 13 сентября 2023 г. (Фото: Министерство Транспорта Таджикистана)

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