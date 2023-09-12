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Дипломатическая академия ОАЭ укрепляет сотрудничество с Туркменистаном

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Посольство Объединенных Арабских Эмиратов в Туркменистане при сотрудничестве с Министерством иностранных дел Туркменистана организовало визит в Ашхабад  Николая Младенова, Генерального директора Дипломатической академии имени Анвара Гаргаша  в Туркменистан.

В ходе своего весьма насыщенного визита Младенов встретился с Заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана, Министром иностранных дел Рашидом Мередовым. На встрече, в частности, министр предложил изучить возможность разработки и дальнейшего подписания Дорожной карты сотрудничества между Институтом международных отношений МИД Туркменистана и Дипломатической академией.

Также руководитель дипакадемии посетил Институт международных отношений МИД Туркменистана и Международный университет гуманитарных наук и развития (МУГНиР).

Посол ОАЭ в Туркменистане Ахмед Аль-Хамели и Генеральный Директор Дипломатической академии Анвара Гаргаша выступили перед студентами МУГНиР и ИМО. В выступлениях речь шла о вопросах подготовки дипломатических кадров, а также об усилиях ОАЭ в отношении защиты окружающей среды и борьбы с изменением климата. Были также освещены основные этапы подготовки к конференции COP 28.

Еще одним ярким событием, произошедшим на полях визита Младенова в Ашхабад, стало открытие эмирато-туркменской библиотеки и классов для обучения арабскому языку в Туркменском национальном институте мировых языков им. Довлетмаммета Азади. Мероприятие состоялось с участием замминистра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой.

Несомненно, библиотека поможет специалистам-арабистам и лингвистам в усовершенствовании языковых навыков и внесет вклад в дальнейшую популяризацию изучения арабского языка в Туркменистане.

По итогам визита Посол Аль-Хамели провел прием в честь Николая Младенова в здании посольства. На обеде присутствовали заместитель Министра иностранных дел Туркменистана Бердынияз Мятиев и главы дипломатических миссий.

Дипломатическая академия Анвара Гаргаша была открыта в 2014 году. Академия за годы своей деятельности стала движущей силой усилий министерства иностранных дел ОАЭ по подготовке дипломатов и государственных деятелей, которые будут представлять страну на мировой арене.

Академия является ведущим интегрированным внешнеполитическим, академическим и исследовательским центром в регионе, а также вносит вклад в вывод дипломатии на новый уровень. ///nCa, 12 сентября 2023 г.

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