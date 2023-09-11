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В Туркменистане стартовала хлопкоуборочная кампания

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9 сентября в четырех регионах Туркменистана – Ахалском, Балканском, Марыйском и Лебапском  – стартовал сезон сбора хлопка. Северный регион страны – Дашогузский велаят  – присоединится к кампании 15 сентября по климатическим условиям.

С 580 тысяч гектаров планируется собрать более 1,2 миллиона тонн хлопка. При темпе сбора хлопка в день по 12 000 гектаров, уборка хлопка продлится примерно 52 дня.

Целевые показатели по велаятам:

  • Ахалский велаят – 280 000 тонн
  • Балканский велаят – 16 000 тонн
  • Лебапский велаят – 320 000 тонн
  • Марыйский велаят – 359 000 тонн
  • Дашогузский велаят – 225 000 тонн

В хлопкоуборочный сезон в Туркменистане для уборки урожая будут задействованы 1600 комбайнов и 7800 автомобилей.

Хлопководство – важная отрасль агропромышленного комплекса Туркменистана. Почва и погодные условия страны очень подходят для выращивания средне и тонковолокнистых сортов хлопка.

В Туркменистане действуют более 60 текстильные предприятий. ///nCa, 11 сентября 2023 г.

 

 

#сельскоехозяйство, #Туркменистан, #хлопок, #хлопкоуборочная_кампания

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