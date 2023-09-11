Посольство Пакистана в Ашхабаде организовало прием по случаю Дня обороны Пакистана

В среду, 6 сентября 2023 года, в посольстве Пакистана в Ашхабаде состоялся прием по случаю Дня обороны Пакистана, дня, посвященного миру и дружбе.

Среди гостей мероприятия присутствовали военные атташе дипломатических миссий, базирующихся в Ашхабаде, вместе со своими супругами, а также представители вооруженных сил и правоохранительных органов Туркменистана.

Главным гостем торжества был Бегмырат Султанов, заместитель министра обороны Туркменистана.

Меню представляло собой демонстрацию кулинарного разнообразия Пакистана – от синдхи Бирьяни до белуджской халвы и кашмирского чая.

В ходе праздника были представлены изделия народных промыслов и национальная одежда всех провинций Пакистана, а также кашмирские шали ручной работы, различные изделия ручной работы – от ручной резьбы по дереву до пакистанского мрамора.

Звучала музыка из всех провинций – от народных до суфийский мелодий, от кавали до рока.

Дамы на банкете получили истинное удовольствие от искусного нанесения хны на руки.

Выступление полковника Дж. Таймур Махмуда, военного атташе Пакистана

Ваши Превосходительства, коллеги, дамы и господа.

Ассалам о Алейкум (Мир всем вам), и очень хорошего вечера!

Для меня большая честь приветствовать вас на этом приеме, посвященном Дню обороны Пакистана. И я благодарю вас за то, что вы присутствуете с нами этим вечером.

6 сентября 1965 года – это день, когда пакистанский народ и Вооруженные силы объединились, чтобы защитить целостность нашей любимой страны. Итак, каждый год в этот день мы отдаем дань уважения нашим мученикам и героям войны, которые стойко держались перед лицом тяжелых испытаний.

Но со временем этот день стал значить гораздо больше для нашей нации; это праздник национального единения. И клятва защищать Пакистан от всех видов агрессии в будущем, независимо от характера конфликта!

Чтобы объяснить это, позвольте мне привести вам пример из первых рук за 2007-2008 годы!

Мой батальон был развернут вдоль северо-западных границ нашей страны, принимая на себя основной удар терроризма, направленного против нашей родины. Мой взвод, дислоцированный на двухвершинной горе, в какой-то момент был изолирован – осажден террористами на 2 с половиной месяца. По мере того, как запасы продовольствия сокращались, а невзгоды усиливались, решимость моих солдат бороться с трудностями была достойна восхищения! Они придали мне сил! Вместе мы справились с невзгодами, террористами, горами, погодой. Мы выжили с высоко поднятой головой.

В то же время, чтобы сломить решимость нации, террористы начали атаковать основную территорию, то есть наши крупные города. Они взрывали школы, мечети, рынки – все, что угодно, лишь бы отнять у людей надежду. Итак, какова была реакция нации? Родители продолжали отправлять детей в школы, и в мечети ходило больше людей, чем когда-либо прежде. Пакистанцы продолжали преуспевать во всех сферах жизни!

Тем временем Вооруженные силы Пакистана методично уничтожали террористов на материковой части страны и за ее границами. При этом пакистанская армия имела самое высокое в мире соотношение потерь среди офицеров. На каждые 12 человек, принявших мученическую смерть, приходился офицер, отдавший свою жизнь. Вооруженные силы Пакистана действительно руководили с фронта!

Более 80 000 человек погибло в этой войне. Сегодня Пакистан – это нация гази и людей, переживших войну. Мы верим, что нас нельзя победить, несмотря ни на что!

Итак, в этот день мы празднуем этот дух движения вперед и дух товарищества граждан, гражданских лиц и военных, переживших войну.

В этот день мы вспоминаем об их жертвах и дорожим открывающимися возможностями.

Уважаемые гости, сегодня Вооруженные силы Пакистана являются одними из ведущих и наиболее профессиональных сил обороны в мире. Основываясь на нашем опыте проведения наземных операций по борьбе с терроризмом, Пакистан регулярно проводит подготовку по борьбе с терроризмом в более чем 15 дружественных странах. Более того, Пакистан является одним из крупнейших поставщиков войск в миротворческие миссии Организации Объединенных Наций; наша деятельность под эгидой ООН признана во всем мире.

Позвольте мне воспользоваться этой возможностью, чтобы подчеркнуть то значение, которое Пакистан придает своим братским отношениям с Туркменистаном. Под мудрым руководством Его Превосходительства Президента Сердара Бердымухамедова и Президента Арифа Алви наши двусторонние отношения, включая сотрудничество в области обороны и безопасности, прочно основаны на взаимном доверии и общих идеалах. Благодаря нашему двустороннему сотрудничеству мы надеемся достичь региональной стабильности, мира и процветания. ИНШААЛЛАХ!

Я благодарю вас за то, что вы уделили нам время и почтили нас своим присутствием.

Сейчас я приглашаю посла Пакистана выступить с приветственным словом. За этим последует выступление нашего главного гостя на сегодня, полковника Бегмырата Султанова, заместителя министра обороны Туркменистана.

Выступление посла Пакистана Ирфана Ахмеда

Ваше Превосходительство, господин Бегмырат Султанов, уважаемые коллеги из Корпуса обороны, дамы и господа.

Ассалам о Алейкум (Мир всем вам), и очень хорошего вечера!

Для меня большая честь приветствовать вас на этом приеме, который проводится по случаю Дня обороны Пакистана. И я благодарю вас за то, что вы решили быть с нами этим вечером.

В этот день в 1965 году пакистанский народ стал свидетелем того, как Вооруженные силы Пакистана успешно защищали границы нашей любимой страны. Итак, каждый год в этот день мы отдаем честь нашим солдатам, нашим мученикам и героям войны, которые доблестно защищали территориальную целостность и суверенитет Пакистана, несмотря ни на что.

В этот день нация подтверждает свою решимость защищать Пакистан от всевозможных угроз. Как специалисты по вопросам войны, мира и дипломатии, вы все осознаете меняющийся характер безопасности в мире. Нация и вооруженные силы Пакистана полностью осведомлены о новых формах угроз в современном мире. Вместе мы одерживали победу в прошлом и, даст Бог, одержим победу в будущем над всеми формами этих угроз!

Вооруженные силы Пакистана также имеют международно признанный авторитет. Пакистан является крупнейшей страной, предоставляющей войска для операций ООН по поддержанию мира. Наша приверженность международному миру и безопасности хорошо известна. Пакистан развернул свой первый в истории контингент в Конго в 1960 году.

С тех пор Пакистан участвовал в 41 миротворческой миссии в 23 странах, в которой участвовало более 150 000 миротворцев, некоторые из которых были развернуты в самых сложных условиях. В общей сложности 141 пакистанский миротворец принял мученическую смерть при исполнении служебных обязанностей в ходе этих операций. В настоящее время Пакистан является одним из крупнейших поставщиков войск, насчитывая 8230 миротворцев, что составляет более 9% от общего числа развернутых ООН. Пакистан также является шестым по величине поставщиком полицейского контингента.

Опыт пакистанских вооруженных сил в борьбе с международным терроризмом также признан мировым сообществом. Ни одна страна в мире не пострадала от этой угрозы так сильно, как Пакистан. Весь пакистанский народ полон решимости искоренить терроризм во всех его формах и проявлениях.

Пакистан является ответственной ядерной державой. Мы рассматриваем усилия по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в качестве жизненно важных инструментов содействия достижению целей мира и безопасности на глобальном и региональном уровнях.

Соответственно, Пакистан всегда выступал за необходимость создания инклюзивных форумов для обсуждений и переговоров с учетом интересов безопасности всех государств.

Туркменистан – братская страна. Наши отношения с Туркменистаном свободны от каких-либо раздражающих факторов. Мы всегда поддерживали политику позитивного нейтралитета Туркменистана. Фактически, политика нейтралитета была впервые объявлена Туркменистаном на саммите ОЭС, состоявшемся в Исламабаде в марте 1995 года. Пакистан также выступил соавтором резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по этому вопросу от 12 декабря 1995 года.

Наши отношения уходят корнями в глубь веков. У нас есть около 10 000 общеупотребительных слов и фраз на туркменском и урду, национальном языке Пакистана. Многие люди в Пакистане имеют туркменское и среднеазиатское происхождение, и у нас общие имена и обычаи.

Самое главное, что Пакистан и Туркменистан поддерживают прочное и растущее сотрудничество в различных областях, начиная от энергетики, связи, торговли и заканчивая обучением и обороной. Нашим главным гостем сегодня был очень уважаемый участник программы одного из наших учебных заведений вооруженных сил. Обе наши страны ценят все эти сферы сотрудничества между нашими двумя странами.

Позвольте мне воспользоваться этой возможностью, чтобы подчеркнуть, что наши отношения не достигли бы такого высокого уровня без активного руководства уважаемого Аркадага Его превосходительства Гурбангулы Бердымухамедова и уважаемого Президента Его Превосходительства Сердара Бердымухамедова.

В заключение, я желаю и молюсь о том, чтобы наши двусторонние отношения, включая сотрудничество в области обороны и безопасности, продолжали стремительно развиваться в предстоящие дни.

Я благодарю вас за то, что вы уделили нам время и почтили нас своим присутствием.

Выступление полковника Бегмырата Султанова, заместителя министра обороны Туркменистана

Уважаемый господин посол, военный атташе, дорогие гости, дамы и господа!

От имени Министра обороны Туркменистана, личного состава Вооруженных Сил Туркменистана и от себя лично я искренне поздравляю всех вас по случаю “Дня обороны Исламской Республики Пакистан”!

Исламская Республика Пакистан имеет славную историю и отличную репутацию в мире, а ее Вооруженные силы входят в число ведущих армий мира. Также военное руководство сотрудничает с Вооруженными силами других стран, которые поддерживают дружественные отношения в мире, для поддержания мира и стабильности в регионе, а также для укрепления их материально-технической базы.

Исламская Республика Пакистан является близким стратегическим партнером Туркменистана, и отношения улучшаются и укрепляются день ото дня, основываясь на дружественной и братской политике, проводимой нашими глубоко уважаемыми лидерами в различных сферах государственной жизни, а также благодаря их заботе и инициативам в области обороны.

День обороны Исламской Республики Пакистан – это праздник, объединяющий всех людей, которые верой и правдой служат своей стране своим тяжелым трудом и военной присягой, которые заботятся о защите ее национальных интересов, безопасности ее граждан и благополучии государства.

В заключение я еще раз сердечно поздравляю вас по случаю “Дня обороны Исламской Республики Пакистан”!

Я желаю больших успехов личному составу Вооруженных Сил Исламской Республики Пакистан в их миссии по сохранению национальной независимости, суверенитета и благополучия Родины, а также дальнейшему укреплению безопасности и стабильности в мире и регионе во имя мира.

Я желаю дальнейшего успешного развития замечательной дружбы и братских отношений между нашими странами и народами, а Исламской Республике Пакистан, ее народу мирного неба, процветания и благополучной жизни.

Большое спасибо

/// Посольство Пакистана в Ашхабаде, 9 сентября 2023 г.

Несколько фотографий с мероприятия: