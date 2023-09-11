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Ахалтекинский конь кисти японской художницы Мичио Комине в центре внимания международной выставки в Токио

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10 сентября 2023 года японская художница Мичио Комине представила свою композицию под названием «Туркменистан» на церемонии открытия 55-й Международной выставки «Син-Интэн» в Токио.

На картине изображен ахалтекинец на фоне туркменского флага и цветущего луга.

По словам организаторов Международной выставки, картина вызвала широкий интерес у посетителей Токийского музея искусств Метрополитен.

Посольство Туркменистана в Японии выразило Комине благодарность за ценный вклад в популяризацию «райских» скакунов.

Ахалтекинская лошадь – верховая лошадь и одна из чистокровных пород. За всю свою историю ахалтекинца не скрещивали с другими породами для улучшения или воспроизводства. Они известны своей красотой, скоростью и выносливостью.

Работа Комине передает изящество и грацию ахалтекинского скакуна. Конь изображен в гордой и величественной позе, а фон в виде туркменского флага придает картине нотку национальной гордости.

Это красивая и трогательная дань уважения аалтекинцам – национальному достоянию Туркменистана. ///nCa, 11 сентября 2023 г. (Фото: Посольство Туркменистана в Японии)

 

 

 

#Япония, #Туркменистан, #Ахалтекинскиекони, #МичиоКомине

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