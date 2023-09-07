В Туркменистане стартовал сев озимой пшеницы

В среду, 6 сентября, в Туркменистане стартовала посевная озимой пшеницы.

Под пшеницу выделено 690 тысяч гектаров земель, с которых в 2024 году предстоит собрать 1 миллион 400 тысяч тонн зерна, в том числе:

в Ахалском велаяте – площадь посева: 195 000 га, планируемый урожай: 400 000 тонн зерна.

в Балканском велаяте – площадь посева: 50 000гектаров, планируемый урожай: 80 000 тонн зерна

в Дашогузском велаяте – площадь посева: 145 000 гектаров, планируемый урожай 265 000 тонн зерна

в Лебапском велаяте – площадь посева: 130 000 гектаров, планируемый урожай: 310 000 тонн

в Марыйском велаяте – площадь посева: 170 000 гектаров, планируемый урожай: 345 000 тонн

В течении посевного сезона текущего года будут посеяны 7 высокоурожайных сортов пшеницы, в том числе два импортируемых из России сорта пшеницы «Алексеич» и «Безостая-100» (озимая мягкая) и выведенные туркменскими селекционерами сорта «Беркарар» («Могущественная»), «Гарашсызлык» («Независимость»), «Бахтиярлык» («Счастье»), «Сахрайи» («Дикое»), «Битараплык» («Нейтралитет»).

Дата начала посевное ежегодно определяется погодными условиями и другими агроклиматическими факторами. В этом году агрокампания продлится до начала октября. ///nCa, 7 сентября 2023 г.

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