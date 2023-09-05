Пакистан высоко оценивает внешнеполитический курс Туркменистана

31 августа 2023 года посол Туркменистана в Пакистане Атаджан Мовламов встретился с временно исполняющим обязанности министра иностранных дел Пакистана Джалилом Аббасом Джилани, сообщает МИД Туркменистана.

В начале встречи посол поздравил собеседника с вступлением в должность. В ходе переговоров стороны обсудили состояние двусторонних отношений, в т.ч., ход реализации важных совместных энергетических проектов.

Пакистанская сторона высоко оценила внешнеполитическую стратегию, проводимую Туркменистаном, а также состояние двусторонних отношений, и отметил, что совместные проекты, такие как ТАПИ и ТАП, являются очень важными для Пакистана.

Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению связей в различных областях, представляющих взаимный интерес. ///nCa, 5 сентября 2023 г.

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