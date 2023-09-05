Что символизирует логотип 30-летия Международного фонда спасения Арала?

14-15 сентября 2023 года Душанбе примет Пятую юбилейную Консультативную встречу глав государств Центральной Азии и очередное заседание Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала.

В этом году Международному фонду спасения Арала (МФСА) исполнится 30 лет. Что означает символы и цветовая гамма в логотипе 30-летия МФСА – об этом рассказывается в репортаже Национального Информационного Агентства Таджикистана «Ховар».

Логотип «30-летие МФСА» выполнен в виде числа «30», символизирующего 30-ю годовщину Международного фонда спасения Арала.

Основной цвет логотипа – синий, что соответствует брендовому цвету организации.

Цифра «3» выполнена в синем цвете, что означает цвет воды, и включает два отдельных элемента в концевых частях, выполненных в виде капли, также означающей воду как главной сферы деятельности МФСА.

В полукружии, которое символизирует цифру «0», синим цветом обозначены названия государств-учредителей МФСА – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Названия стран приведены на английском языке, что указывает на международный статус организации.

Внизу числа «30» изображена волна, которая также означает воду и водные ресурсы.

На фоне волны указан год создания фонда — 1993 и юбилейный год — 2023.

В центр цифры «0» вставлен логотип самого МФСА, выполненный в форме буквы «А» (исходящий от первой буквы названия моря «Арал» — «Aral»), капли воды, вода необходима для спасения естественного водоема, и половины глобуса, означающей статус международной организации и глобальный контекст Аральской трагедии.

Разноцветные полукруги вокруг логотипа МФСА составляют цифру «0», а также символизируют волны, исходящие от капли воды, ниспадающей вниз. Это также символизирует эффект волны от совместной деятельности стран региона в рамках МФСА.

Разные цвета полукруга – это символ неба (голубой цвет), солнца (желтый цвет), флоры (зеленый цвет) и воды (синий цвет), которые являются основой всего живого на Земле. Эти цвета также отражают цвета флагов государств-учредителей фонда.

«#IFAS» на фоне волны – это известный хэштег МФСА, который используется в страницах Фонда в социальных сетях с целью привлечения большего внимания пользователей к деятельности МФСА и облегчения поиска материалов по этой теме. ///nCa, 5 сентября 2023 г.

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