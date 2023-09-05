МФСА: 25 проектов стоимостью свыше 590 млн.долл.США реализуются во имя улучшения жизни 60-миллионого населения Аральского бассейна

В рамках Программы бассейна Аральского моря-4 (ПБАМ-4), флагманского проекта Международного Фонда Спасения Арала (МФСА), в процессе реализации находятся 25 крупных проектов на общую сумму 591,3 миллиона долларов. Об этом в интервью Национальному Информационному агентству Таджикистана «Ховар» рассказала главный специалист отдела международных связей МФСА Дилором Шералиева. Все эти проекты призваны содействовать экологической устойчивости региона и улучшению социально-экономических условий жизни почти 60-миллионого населения бассейна Арала.

Полный текст интервью здесь: http://khovar.tj/2023/09/fondi-bajnalmilalii-na-oti-aral-1alli-mushkiloti-vobasta-ba-in-ba-r-ba-manfiati-60-million-a-olii-ududi-osiyoi-markaz-o-ad-bud/

Кроме того, в реализации находятся региональные проекты совместные с международными партнерами по развитию. Их общий бюджет – 47,4 млн долларов США.

По словам Шералиевой на территории государств-учредителей Международного фонда спасения Арала осуществляются национальные проекты общей стоимостью в 543,9 миллиона долларов США.

С целью привлечения внимания и средств партнеров по развитию для реализации проектов ПБАМ – 4 исполнительный комитет Международного фонда спасения Арала при поддержке Всемирного банка создал платформу для координации деятельности между правительствами государств-учредителей МФСА и партнерами по развитию для совместной реализации проектов и программ в Центральной Азии, в том числе проекта ПБАМ-4.

Также, при поддержке Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) в рамках ПБАМ-4 и инициативы «Зеленая Центральная Азия» реализуются «Региональная стратегия адаптации к изменению климата» с бюджетом в 8 миллионов Евро и проект «Управление климатическими рисками» на период 2022-2026 годов с общим бюджетом в 10 миллионов Евро.

Истоки Аральского кризиса

В 60-х годах двадцатого века, Аральское море было одним из крупнейших водоемов и относилось к числу великих озер мира. По состоянию на 2020 год в бассейне Аральского моря, который составляет 60% территории Центральной Азии, проживает 60 миллионов человек – около 80,7% населения региона.

Изначально Аральское море активно использовалось людьми. Здесь развивалось судоходство индустрия туризма, рыболовство. Имеются фотографические свидетельства разнообразия фауны и флоры Аральского моря и его бассейна.

В бассейне Аральского моря обитала половина всех биологических видов, существующих в границах бывшего Советского Союза.

С 1960 по 1990 год в Средней Азии площадь орошаемых земель выросла с 4,5 миллионов до 7 миллионов гектаров, что является одной из основных причин истощения воды в Аральском море. В 1989 году море разделилось на два водоема: Северное (Малое) и Южное (Большое) Аральское море.

Изменение водного баланса рек, а также увеличение минерализации воды в Аральском море привели к исчезновению редких биоценозов и нескольких эндемичных видов животных. Также уменьшение водотока в Аральском море привело к необратимому изменению гидрологического и гидрохимического режима моря и его экосистем. Изменение солевого баланса превратило водоем в биологическую пустыню.

С учетом сложившейся ситуации и с целью ликвидации экологического кризиса и улучшения социально-экономического положения бассейна Аральского моря, признанного мировым сообществом одной из крупнейших катастроф двадцатого века, в 1993 году главами государств Центральной Азии (Туркменистан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан) был создан Международный фонд спасения Арала.

Какие меры предпринял Международный фонд спасения Арала в качестве ответственной организации для преодоления аральского кризиса?

Одной из мер, принятых в рамках деятельности МФСА для смягчения последствий кризиса Аральского моря и устранения его экономических, социальных и экологических проблем, является принятие нескольких Программ Бассейна Аральского Моря (ПБАМ). Эти программы направлены на повышение уровня и качества жизни и улучшение экологического и социально-экономического положения 60 миллионов жителей бассейна Аральского моря.

В рамках ПБАМ было реализовано несколько региональных и национальных проектов, направленных на улучшение управления водными ресурсами, улучшение водоснабжения, санитарии и здравоохранения, повышение производительности и эффективности орошения, укрепление потенциала гидрометеорологических служб и повышение экологической устойчивости в целом.

В период председательства Таджикистана в МФСА 29 июня 2021 года утверждена и в настоящее время действует Программа бассейна Аральского моря-4 (ПБАМ-4).

ПБАМ-4 состоит из четырех направлений и включает 34 национальных и региональных проекта, направленных на улучшение условий жизни и благополучия жителей бассейна Аральского моря.

Комплексное использование водных ресурсов является первым направлением осуществляется на основе внедрения передовых технологий обеспечения эффективности использования воды и снижения потерь на всех уровнях – от бассейна реки до водопользователей.

Экологическое направление направлено на охрану окружающей среды и осуществляется с целью обеспечения экологической устойчивости водных и поверхностных экосистем.

Социально-экономическое направление ПБАМ-4 направлено на реализацию региональных проектов по водоснабжению и доступу к воде для устойчивого развития стран бассейна Аральского моря, а также на обеспечение выполнения 6-й цели устойчивого развития: «обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех» и других целей устойчивого развития во всех государствах бассейна Аральского моря.

Совершенствование организационной структуры и договорно-правовой базы является четвертым направлением ПБАМ-4 и направлено на разработку и реализацию региональных проектов по совершенствованию директивных механизмов и правовой базы. ///nCa, 5 сентября 2023 г.

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