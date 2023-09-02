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Постоянные представители Туркменистана и Бразилии при ООН обсудили будущие планы сотрудничества

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30 августа 2023 года в Постоянном представительстве Туркменистана при ООН состоялась встреча А.Атаевой, Постоянного представителя Туркменистана при ООН с г-ном Серхио Франча Данесе, Постоянным представителем Бразилии при ООН.

В ходе встречи были обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия Туркменистана и Бразилии в рамках международных организаций, в частности ООН.

Были рассмотрены варианты паритетной поддержки в рамках предстоящих выборов в учреждения системы ООН. Кроме того, стороны обсудили возможность организации политических консультаций между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Бразилии в начале 2024 года.

В завершении встречи Послы выразили готовность продолжить традицию взаимной поддержки инициатив, которые имеют особый интерес для обеих стран, а также подтвердили намерение активно сотрудничать для достижения взаимных приоритетов и дальнейшего углубления многостороннего партнерства между Туркменистаном и Бразилией.///Постоянное представительство Туркменистана в ООН, 1 сентября 2023 г.

 

#ООН, #Бразилия, #Туркменистан

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