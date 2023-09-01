На пути строительства нового Узбекистана

Акмалжон Кучкаров, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Туркменистане

Сегодня узбекистанцы в особой атмосфере воодушевлённости и безграничной гордости отмечают самую великую и самую сокровенную дату в истории современной узбекской государственности – День провозглашения государственной независимости Республики Узбекистан. С каждым прошедшим днём, месяцем и годом со дня провозглашения суверенитета 32 года назад узбекский народ усердно укрепляет основы обретённой свободы, всё крепче сплачивается вокруг общенационального лидера нашей страны Ш.М.Мирзиёева и строит грандиозные планы на будущее.

В этом контексте 2023 год стал по-настоящему эпохальным в истории развития страны и открыл новую страницу в строительстве Нового Узбекистана, что выражается во внесении прогрессивных изменений в Конституцию Республики и предоставлении особого мандата доверия Президенту Ш.М.Мирзиёеву.

Итоги прошедшего 30 апреля общенационального референдума по тексту Основного Закона страны позволили обновить основополагающий документ на более чем 60 процентов и привести его в соответствие фундаментальным демократическим преобразованиям в жизни нашего общества в течение последних семи лет.

Принявшие участие в референдуме в качестве беспристрастных наблюдателей ведущие международные эксперты высоко оценили новую редакцию Конституции Узбекистана, которая обеспечила создание прочной правовой базы для строительства демократического, справедливого социального государства, в котором чётко прописаны принципы верховенства закона, незыблемость прав человека, свободы слова и совести, гендерного равенства. Наивысшей ценностью Узбекского государства определены идеалы строительства государства для народа, создание условий и возможностей для реализации потенциала каждого гражданина и обеспечения благополучной и наполненной смыслом жизни для всех членов общества.

Уважая твёрдую политическую волю узбекского народа, его стремление жить в свободной и процветающей стране, учитывая растущий запрос среди населения на справедливость, равенство и демократию, общенациональный лидер узбекского народа Ш.М.Мирзиёев счёл необходимым получить новый мандат доверия от избирателей и сообщил о принятом решении провести досрочные выборы Президента Республики Узбекистан в соответствии с обновлённой Конституцией. В этом важном политическом мероприятии свои кандидатуры на высший пост выдвинули все политические партии Узбекистана, которые предложили согражданам альтернативные сценарии развития общества и государства на предстоящий период.

9 июля узбекистанцы пришли к избирательным участкам и, тщательно взвесив все за и против, сделали свой выбор в пользу Ш.М.Мирзиёева, который за прошедшие семь лет не на словах, а на деле доказал свою безграничную любовь к узбекскому народу, а также готовность безустанно и беззаветно служить ради его интересов и чаяний. В своей иннау­гурационной речи Президент Узбекистана подчеркнул, что «предстоящий период станет для Узбекистана временем глубоких, переломных изменений и огромных преобразований в политической, социально-экономической и культурно-гуманитарной сферах».

«Мы продолжим работу по превращению Узбекистана в сильное социальное государство, где каждый гражданин, независимо от нацио­нальности, языка и вероисповедания, будет иметь равные возможности и жить свободно, в мире и благополучии». Лидер страны вновь напомнил всем членам Правительства высшую цель государственной службы – служить народу и создавать для него достойную жизнь. В иннаугурационной речи Президента было отмечено, что Новый Узбекистан будет строиться на совершенно новых принципах, в которых приоритет будет отдаваться инновационному развитию и внедрению экологичных технологий. Получат дальнейшее продолжение усилия по широкому внедрению принципов «зелёной» экономики и «зелёной» энергетики.

Уже сегодня в сфере альтернативной энергетики и производства «зелёного» водорода осуществляются проекты на 7,5 миллиарда долларов. В настоящее время в Республике реализованы и находятся в стадии реализации более 10 проектов строительства солнечных электростанций с суммарной мощностью 15 гигаватт. К 2025 г. Узбекистан намерен довес­ти долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергобалансе страны до 20 процентов. В рамках реализуемой программы «Солнечный дом» в текущем году в домах 37 тысяч жителей по всей стране будут установлены фотовольтаические панели. За каждый кВт/ч, переданный в единую электроэнергетическую систему, домовладельцы будут получать 8–10 центов.

Наряду с обеспечением опережающих темпов развития в сфере возобновляемой энергетики в предстоящие годы планируется в несколько раз увеличить объёмы инвестиций в экономику страны. Поставлена важная цель – к 2030 году довести объём валового внутреннего продукта до 160 миллиардов долларов.

Главным условием мирного развития Узбекистана обозначено последовательное продолжение глубоко продуманной внешней политики и экономической дипломатии. При этом одним из самых приоритетных направлений внешней политики Нового Узбекистана определено развитие сотрудничества со странами Центральной Азии и с Туркменистаном, в частности.

Испокон веков братские народы Узбекистана и Туркменистана строили дружеские отношения на основе принципов искреннего уважения, доверия и взаимной помощи. Имеющие общую историю, единую веру, культуру и язык народы вместе преодолевали испытания судьбы, были рядом в моменты радости и скрепляли тысячелетнюю дружбу родственными узами.

32 года назад узбекский и туркменский народы почти одновременно вступили в новый этап развития независимой государственности. Основанные на богатых традициях дружбы и добрососедства узбекско-туркменские отношения с первых дней независимости носили братский характер.

Исторический визит Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева в Туркменистан 6–7 марта 2017 г. ознаменовался подписанием Договора о стратегическом партнёрстве между двумя странами. Установившиеся во время этого визита добрые отношения дружбы, взаимной симпатии, уважения и доверия между лидерами Узбекистана и Туркменистана Ш.М.Мирзиёевым и Г.М.Бердымухамедовым открыли новую эпоху в истории узбекско-турк­менского сотрудничества.

В течение последних 6 лет двустороннее сотрудничество интенсивно развивалось по всем направлениям. Узбекистан и Туркменистан оказывали взаимную поддержку в рамках региональных и международных организаций, выступали инициаторами углубления сотрудничества и кооперационных связей в Центральной Азии, а также способствовали поиску решений по актуальным вопросам региональной повестки дня.

В период с 2017 по 2022 год наблюдалось пятикратное увеличение объёмов взаимной торговли, которая по итогам прошедшего года приблизилась к отметке 1 млрд долларов. Были запущены процессы межрегиональной кооперации, созданы механизмы двустороннего взаимодействия в рамках Делового совета предпринимателей Узбекистана и Туркменистана. В наших странах с регулярной периодичностью стали проводится Дни культуры и кино двух государств.

С избранием Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова Президентом Туркменистана традиции узбекско-туркменского взаимодействия не только получили своё дальнейшее продолжение, но и обогатились формированием вспомогательных механизмов углубления сотрудничества путём вовлечения в этот процесс парламентской, народной и молодёжной дипломатии. Так, в 2022 г. был проведён ряд межпарламентских форумов, молодёжных обменов и совместных конференций.

В ходе официального визита Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева в Туркменистан 20–21 октября 2022 г. была подписана Декларация об углублении стратегического партнёрства между нашими государствами. Лидерами двух стран был запущён процесс строительства зоны приграничной торговли у контрольно-пропускного пункта «Шават–Дашогуз».

Золотыми буквами в летопись двусторонних отношений было вписано открытие парка «Ташкент» в Ашхабаде, который наряду с функционирующим в столице Узбекистана парком «Ашхабад» создал своеобразный портал дружбы между Узбекистаном и Туркменистаном, неподверженный влиянию времени и пространства. Следует отметить, что создание одноимённых парков в столицах двух стран является поистине уникальным событием в практике международных отношений.

В текущем году Узбекистан и Туркменистан широко отметили 30-летнюю годовщину установления дипломатических отношений между нашими странами. В рамках празднования юбилейной даты в Ташкенте и Ашхабаде были проведены торжественные мероприятия, произведён обмен гуманитарными грузами.

4 августа 2023 года по приглашению руководства Туркменистана состоялся визит Президента Ш.М.Мирзиёева в г. Ашхабад для участия в трёхстороннем Саммите глав государств Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана. В ходе состоявшихся двусторонних переговоров в рамках вышеупомянутого визита были достигнуты исторические соглашения о дальнейшем укреплении стратегического партнёрства между нашими странами, расширении взаимовыгодных кооперационных связей в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, топливно-энергетической, водохозяйственной и культурно-гуманитарной сферах.

Стороны выразили твёрдую уверенность в том, что всестороннее расширение дружественных и добрососедских отношений между нашими странами будет способствовать повышению благосостояния народов двух государств, а также укреплению мира, стабильности и ­безопасности во всём пространстве Центральной Азии. ///Газета «Нейтральный Туркменистан», 1 сентября 2023 г.

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