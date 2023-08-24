Делегация Узбекистана с визитом в Туркменистане

Делегация во главе с помощником руководителя Самаркандской области Узбекистана Нозира Ибрагимова находится с деловым визитом в Туркменистане.

Цель визита – обсуждение вопросов расширения сотрудничества в области производства и реализации строительных материалов.

В состав делегации вошли руководители и представители Акционерного Общества «Азия Метал Проф», крупнейшего производителя металлопродукции в Узбекистане.

В ходе визита состоялись встречи в Торгово-промышленной палате и Союзе промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Во встрече приняли участие руководители и представители туркменских компаний, работающих в области производства строительных материалов, строительства, транспорта и логистики. Проведены переговоры по вопросам взаимовыгодного сотрудничества.

22 августа делегация Узбекистанапосетила производственную площадку частного предприятия «Шанлы Бедев», которое специализируется на сервисном обслуживании автомобилей. ///nCa, 24 августа 2023 г. (источник фото – ТПП Туркменистана)