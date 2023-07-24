Туркменская делегация завершила визит в Корею – Вице-премьер по энергетике и строительству провел ряд встреч с деловыми кругами Южной Кореи

С 17 по 21 июля 2023 года официальная делегация Туркменистана во главе с заместителем Председателя Кабинета министров Баймыратом Аннамаммедовым (энергетика, строительство, промышленность) посетила Республику Корея.

Посольство Кореи в Туркменистане опубликовало пресс-релиз, в котором подводятся итоги визита:

В рамках визита делегация, в состав которой вошли официальные представители основных сфер экономики Туркменистана, провела переговоры с представителями правительства и частных организаций Республики Корея. В состав туркменской делегации вошли руководители таких государственных структур, как Государственный комитет по строительству города Аркадаг при Администрации Президента Туркменистана, администрация города Ашхабада, Государственный концерн “Туркменхимия”, Государственный внешнеэкономический банк Туркменистана, агентство “Туркменарагатнашык”, Министерство промышленности и строительного производства Туркменистана, а также Государственный концерн “Туркменгаз”.

Как сообщалось ранее, в рамках визита туркменская делегация провела переговоры с Премьер-министром Республики Корея Хан Дак Су.

В ходе переговоров стороны отметили высокий уровень нынешнего состояния отношений между Туркменистаном и Республикой Корея. Было подтверждено, что обе страны твердо привержены поддержанию регулярного и доверительного диалога, отвечающего интересам обеих сторон.

Участники встречи отметили, что в результате внешней политики, проводимой лидерами двух стран, отношения между Туркменистаном и Республикой Корея характеризуются высоким уровнем доверия, основанным на принципах взаимного уважения и равенства. Они также отметили, что нынешние двусторонние политические и дипломатические отношения находятся на высоком уровне. Говоря о взаимной заинтересованности в продолжении развития эффективных отношений, сложившихся в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, стороны обсудили важные вопросы межправительственного сотрудничества.

В рамках визита в Республику Корея официальная делегация Туркменистана также провела встречу с Министром торговли, промышленности и энергетики Республики Корея Ли Чанг Яном.

В ходе переговоров стороны уделили особое внимание взаимодействию в политической, торгово-экономической, энергетической, а также культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений и определили конкретные направления будущего двустороннего сотрудничества.

Обе стороны подробно обсудили вопросы, связанные с укреплением торгово-экономических отношений между двумя странами. Они также подчеркнули важность продолжающихся позитивных экономических отношений между Туркменистаном и Кореей и рассмотрели пути расширения сотрудничества в сферах энергетики, химической промышленности, здравоохранения, текстильной промышленности, транспорта и связи.

Также официальная делегация Туркменистана встретилась с председателем Daewoo Engineering and Construction Чжун Вон Чжу.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества в сферах торговли, экономики, энергетики, транспорта, ИКТ, окружающей среды и других секторах. В частности, были обсуждены вопросы реализации крупных проектов экономического сотрудничества.

Официальная делегация Туркменистана во главе с заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана Баймыратом Аннамаммедовым также провела переговоры с председателем Корейской ассоциации международной торговли (KITA) Кристофером Ку.

Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества между двумя странами в различных областях. Кроме того, участники встречи подчеркнули важность туркмено-корейского делового совета в расширении двусторонних торгово-экономических связей.

В ходе переговоров с Председателем KITA стороны отметили, что встреча Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с бизнес-лидерами Республики Корея 29 ноября 2022 года внесла большой вклад в развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Они также подчеркнули необходимость продолжения традиции проведения подобных переговоров на различных уровнях.

Помимо того, в ходе визита официальной делегации Туркменистана в Республику Корея были проведены двусторонние встречи с руководством и представителями государственных структур и компаний, в числе которых Экспортно-импортный банк Кореи “KEXIM”, Корейская торгово-страховая корпорация “K-SURE”, “Hyundai Engineering”., “Hyundai Corporation”, “LX International Corp.”, “Omnisystem Co. Ltd”, Корейский научно-исследовательский институт морского оборудования (KOMERI), компании по производству медицинских изделий “BS Medical”, “Chungdo Pharm.”, “Yuwonmeditech Co. Ltd”, “Olive Union”, “Poonglim Pharmatech”, корейская телекоммуникационная компания “SK Telecom”, а также таких компании, как “LS Cable & System”, “LG CNS”, “STEALIEN” и “ROVIGOS”.

В ходе этого визита туркменская делегация также ознакомилась с возможностями и управлением производством заводов и промышленных комплексов, расположенных в различных городах Республики Корея. ///nCa, 24 июля 2023 г. (источник фото – Посольство Туркменистана в Корее)

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