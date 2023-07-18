Вице-премьер по вопросам энергетики, строительства и промышленности Туркменистана встретился в Сеуле с премьер-министром Кореи

В понедельник, 17 июля, премьер-министр Кореи Хан Дук Су принял вице-премьера Туркменистана по энергетике, строительству и промышленности Баймурата Аннамамедова, сообщает Yonhap News.

Премьер-министр Хан приветствовал визит Аннамамедова в Корею и отметил, что в этом году исполняется 15 лет со дня установления двустороннего партнерства между Туркменистаном и Корее.

Премьер также выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества между Кореей и Центральной Азией.

Высоко оценивая тот факт, что две страны продолжают активное партнерство в области строительства, сосредоточенное на энергетической отрасли и строительстве электростанций, премьер-министр Хан подчеркнул заинтересованность корейского бизнеса к участию в крупных строительных проектах в Туркменистане и углублению экономического сотрудничества между двумя странами.

В свою очередь, Аннамамедов высоко оценил успешную реализацию корейскими компаниями различных проектов в Туркменистане и подчеркнул их вклад в экономическое развитие обеих стран.

Он также выразил надежду на то, что текущий визит в Корею будет способствовать укреплению сотрудничества между двумя в различных областях, включая не только энергетику и строительную отрасль, но и в области культуры и образования.

Южная Корея является одним из основных инвестиционных партнеров Туркменистана. Киянлынский газохимический комплекс в Балканском велаяте символизирует тесные экономические связи между двумя странами. Завод стоимостью 3,4 млрд. долл. США был возведен международным консорциумом во главе с корейской инжиниринговой компанией Hyundai. Более 120 корейских компаний и 5000 рабочих приняли участие в строительстве комплекса, строительство которого было завершено в октябре 2018 года.

Корейская компания Daewoo E&C предлагает построить завод по производству карбамидно-аммиачных удобрений в Балканском велаяте в качестве первого предприятия по производству голубого аммиака в Центральной Азии. Строительство Балканского завода мощностью 1,15 млн тонн карбамидных удобрений и 660 000 тонн синтетического аммиака предусматривается меморандумом о взаимопонимании, подписанном Daewoo E&C с Государственным Концерном «Туркменхимия» в прошлом году.

В документе также идет речь о реализации проекта завода фосфорнокислых удобрений мощностью 300 000 тонн в Туркменабаде.

Несомненно, корейские компании в перспективе продолжат вносить свой вклад в экономическое развитие Туркменистана. Они демонстрируют стремление участвовать не только в проектах энергетических установок и инфраструктуры, но и готовы взаимодействовать в рамках проектов по опреснению морской воды, производству удобрений и в области судостроения. ///nCa, 18 июля 2023 г.

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