ЮНИСЕФ подключил учреждение первичной медико-санитарной помощи к солнечной энергии в Туркменистане

Недавно в поликлинике села Пельверт Халачского этрапа Лебапского велаята была установлена новая пилотная система солнечной энергии. Это первое учреждение первичной медико-санитарной помощи в Туркменистане, оснащенное солнечным электричеством – это инновационный проект, реализуемый ЮНИСЕФ совместно с Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

Непрерывное снабжение чистой электроэнергией обеспечит круглосуточную работу всего необходимого медицинского и немедицинского оборудования, что позволит медицинскому учреждению бесперебойно оказывать медицинские услуги, в том числе во время стихийных бедствий.

В соответствии с Глобальными соглашениями по климату (COP) и целями, ЮНИСЕФ разработал комплексную стратегию для устойчивых к изменению климата и экологически устойчивых медицинских учреждений. Технологии солнечной энергии являются одним из решений, которые могут перевести секторы здравоохранения и социальных услуг на путь развития с низким уровнем выбросов углерода и устойчивостью к изменению климата.

Солнечная энергия является одним из лучших решений для бесперебойной, стабильной, надежной и чистой электроэнергии в стране с обилием солнечного света, такой как Туркменистан.

Это окажет поддержку Министерству здравоохранения и медицинской промышленности в повышении качества услуг. Она также внедряет инновационные технологии в систему здравоохранения, а также развитие альтернативных источников энергии и устойчивости к изменению климата в соответствии с Национальной стратегией Туркменистана по изменению климата.///UNICEF, 20 июля 2023 г.

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