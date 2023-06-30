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Национальный лидер Туркменистана отправился в Саудовскую Аравию для совершения паломничества Умры

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Национальный лидер Туркменистана Аркадаг Бердымухамедов отправился в Саудовскую Аравию 29 июня 2023 года с двухдневным визитом для совершения паломничества Умра, которое также называют малым хадж.

Его сопровождает делегация старейшин.

За исключением двух элементов, процесс и ритуалы для Хаджа и Умры почти идентичны.

Аркадаг присоединится к пятничным молитвам в главной мечети и организует для прихожан садаку (ритуальную трапезу).

В течение трех дней Ид аль-Адха мусульмане всего мира приносят в жертву животных в знак подчинения Аллаху. Обычно мясо раздают людям.

Хадж и умра – это поводы для духовного совершенствования, побуждающие приверженцев придерживаться срединного пути (равновесия), сохранять терпимость.

По прибытии в аэропорт Джидды Аркадага встретил принц Сауд бин Абдулла бин Джалави. /// nCa, 30 июня 2023 г. (источник фото – Saudi Press Agency)

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