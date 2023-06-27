Институт «Diplomatic World» из Брюсселя направил видеообращение накануне открытия города Аркадаг

Генеральный директор и основатель базирующегося в Брюсселе Института «Diplomatic World» Барбара Дитрих, а также эксперт по Центральной Азии и проектный руководитель данного учреждения Альберто Туркстра посетили сегодня Посольство Туркменистана в Бельгии накануне своего отъезда в Туркменистан для участия в открытии города Аркадаг.

Представители «Diplomatic World» записали свои короткие видеообращения на немецком и английском языках, в которых выразили воодушевление по поводу поездки и предстоящего мероприятия.

Альберто Туркстра особо отметил инновационный и дальновидный характер проекта города Аркадаг. Он высоко оценил это как уникальный проект не только для Туркменистана, но и для Центральноазиатского региона в целом. «Проект является ключевым компонентом ЦУР 2030, в частности Цели 11, которая направлена на повышение жизнестойкости и устойчивое развитие городов», добавил эксперт.

Туркстра считает, что проект нового города установит новый стандарт для региона и за его пределами. Он включает в себя лучшие практики, связанные с автоматизацией и цифровизацией, что, несомненно, окажет положительное влияние на развитие города.

Примечательно, что предстоящий визит Барбары Дитрих и Альберто Туркстры в Туркменистан является свидетельством международного интереса к проекту города Аркадаг.

Открытие города Аркадаг обещает стать захватывающим событием, и участники из разных уголков мира хотят увидеть, что ждет этот инновационный проект в будущем. Руководство «Diplomatic World» — лишь двое из многих людей, которые с нетерпением ждут возможности стать частью этого исторического момента.

Видеопослание Барбары Дитрих: https://www.instagram.com/reel/CuAI1MIsAPj/?igshid=NjI5MGFhZTA1Yw==

Видеопослание Альберто Туркстра: https://www.instagram.com/reel/CuAKHessFwU/?igshid=NjI5MGFhZTA1Yw==

///nCa, 27 июня 2023 г.