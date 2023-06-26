XXVIII Международная конференция и Выставка «Нефть и Газ Туркменистана -2023»

25-27 октября 2023 года в Ашхабаде пройдет XXVIII Международная конференция и выставка «Нефть и Газ Туркменистана». Организаторами мероприятия выступают Государственные концерны «Туркменгаз», «Туркменнебит», Торгово-промышленная палата Туркменистана и Государственная корпорация «Туркменгеология» в партнерстве с ХО «Туркмен Форум» при поддержке британской компании GaffneyCline.

Целью конференции и выставки является укрепление регионального диалога по дальнейшему устойчивому развитию энергетического сектора, обзор последних тенденций в мировой энергетической системе и расширение возможностей для привлечения прямых иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль Туркменистана. Выставка OGT Expo, которая будет проходить параллельно с конференцией представит лучшие достижения отечественной и мировой нефтегазовой отрасли, дополненные новыми идеями и функциями, в соответствии с современными тенденциями развития отрасли. Новые элементы, представленные на выставке в этом году, будут направлены на то, чтобы подчеркнуть важность укрепления сотрудничества между МНК и ННК, усиливая растущую роль взаимовыгодного партнерства.

Участие и деловые встречи на полях Конференции повысят уровень информированности потенциальных партнёров о новых инвестиционных проектах в топливно-энергетическом, нефтегазохимическом комплексах Туркменистана.

Программа Конференции сосредоточена на обсуждении инвестиционных возможностей энергетического сектора Туркменистана, перспективах внутреннего и регионального развития, экологических аспектах разработки месторождений углеводородов, ускорение перехода к зеленой энергетике с помощью исследований и разработок.

Туркменистан является крупнейшим игроком нефтегазового рынка Азии. Углеводородные ресурсы страны оцениваются в более чем 71 миллиард тонн нефтяного эквивалента, которые составляют более 20 миллиардов тонн нефти и более 50 триллионов кубометров природного газа. Согласно этим цифрам, на сегодняшний день Туркменистан занимает четвертое место в мире по доказанным запасам природного газа после России, Ирана и Катара.

На данный момент самым крупным покупателем туркменского природного газа является Китайская Народная Республика. Кроме того, Туркменистан возобновил поставки газа в Россию и своповые поставки в Азербайджан через Иран.

Туркменистан также продолжает строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). Несмотря на последствия пандемии COVID-19 и последовавшие за ней изменения на мировых рынках, страны ТАПИ продолжают поддерживать реализацию проекта газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия. Трубопровод протяженностью 1 853 км будет поставлять до 33 млрд. куб. м в год природного газа с газового месторождения Галкыныш в Туркменистане к трем точкам отбора в Афганистане, трем точкам отбора в Пакистане и конечному пункту отбора на пакистано-индийской границе для снабжения Индийского рынка. В настоящее время вводится в эксплуатацию линейная часть туркменского участка газопровода ТАПИ.

Туркменистан активно разрабатывает свои шельфовые месторождения в Каспийском море, а также прибрежные месторождения в Балканском регионе. В настоящее время ряд ведущих МНК добывают нефть и газ из контрактных районов Каспийского моря, среди них: ENI, Dragon Oil, Petronas, и другие. В центре внимания Конференции этого года будет привлечение инвестиций в морские блоки № 21 и 23 Западного Челекена, оптимизация добычи на зрелых месторождениях и разработка следующего этапа месторождения Галкыныш, экологические аспекты разработки углеводородов, а также проекты возобновляемой энергетике.

Сотрудничество между Туркменистаном и Азербайджаном достигло важной вехи с подписанием документа о совместной разработке одного из крупнейших морских месторождений углеводородов – Меморандума о взаимопонимании между правительствами двух стран о совместной разведке, разработке и освоении углеводородного месторождения «Достлук» в Каспийском море. Успешное освоение этого месторождения позволит экспортировать природный газ в западном направлении.

Параллельно с экспортом природного газа в настоящее время Туркменистан уделяет особое внимание его глубокой переработке, которая в долгосрочной перспективе может стать доминирующей в экономике страны. В последние годы введено в эксплуатацию несколько газохимических комплексов, а в ближайшем будущем планируется построить еще ряд заводов для производства товаров с высокой добавленной стоимостью, востребованных на мировых рынках.

Среди уже действующих – Киянлынский полимерный завод в Балканском регионе. Комплекс построен консорциумом южнокорейских и японских компаний и был сдан в эксплуатацию 17 октября 2018 года. Еще один газохимический комплекс – уникальный завод по производству бензина из природного газа, проект GTG (Gas to gasoline), построенный впервые в мировой практике в промышленном масштабе. Завод был введен в эксплуатацию 28 июня 2019 года и построен японско-турецким консорциумом.

В числе других стратегических проектов, поэтапно реализуемых нефтегазовым комплексом Туркменистана, – проект реконструкции Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ). В настоящее время после реконструкции и строительства некоторых объектов на долю комплекса приходится четверть объема производимой в стране промышленной продукции.

Ключевым аспектом создания прочной правовой базы в Туркменистане является принятие законов Туркменистана «Об углеводородных ресурсах», «О валютном регулировании», «Об иностранных инвестициях», «Об инвестиционной деятельности», которые направлены на создание благоприятных инвестиционных условий в стране с целью привлечения долгосрочных иностранных инвестиций и обеспечение государственной гарантии и надежной правовой защиты инвестиций и их возврата.

Конференция будет проходить как в традиционном, так и в онлайн-формате посредством платформы Zoom. Встречи на полях конференции с высшим руководством нефтегазового сектора Туркменистана будут доступны как в очном, так и в онлайн-форматах.

В конференции и выставке примут участие высшее руководство и представители как государственных организаций Туркменистана, так и ведущих международных нефтегазовых компаний, а также крупных международных финансовых институтов.

Подробнее здесь: https://ogt-turkmenistan.com/ru

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