В Туркменском Государственном музее хранится метеорит возрастом 4,5 млрд.лет



Метеорит возрастом около 4,5 млрд.лет и весом около тонны является редким экспонатом Государственного музея Туркменистана, который хранится в экспозиции отдела природы и краеведения, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

Метеорит упал на территорию Туркменистана в июне 1998 года в 7 км к югу от города Куняургенч в 17 часов 30 минут по местному времени. Очевидцы вспоминают, что огромный космический предмет приземлился на краю хлопкового поля, где работали люди, в нескольких десятках метров от жилого дома, где по счастливой случайности никто не пострадал.

Полёт светящегося болида и его падение видели многие жители региона, которые утверждали, что двигавшееся несколько секунд тело взорвалось на большой высоте, а затем от огромного тёмного облака отделилась часть, которая полетела вниз, что сопровождалось громким звуком – свистом и оглушительным треском.

Упав на землю, небесное тело образовало воронку диаметром до шести метров, а сам метеорит «зарылся» на глубину 3,5 м.

Сначала к месту прибыли представители штаба дашогузского подразделения Управления гражданской обороны и спасательных работ Минобороны страны, а затем сюда приехала группа учёных под руководством доктора физико-математических наук Сеида Мухамедназарова, которая научно установила, что упавший с неба предмет является метеоритом.

Первые фундаментальные исследования Кунярургенчского метеорита были выполнены Центральной лабораторией Госкорпорации «Türkmengiologiýa», в дальнейшем изучение космического вещества продолжилось на базе ТГУ им.Махтумкули.

По результатам изучения химического состава основной минеральной каменной массы с помощью гравиметрического, атомно-абсорбционного, спектрального и других видов анализа было установлено, что в металлическую часть метеорита входили железо (треть камня), никель и кобальт, всего более десятка минералов, которые могли образоваться только в условиях космоса.

Вес Куняургенчского метеорита составляет 820 кг, предположительно общий вес с учётом отколовшихся от основной монолитной массы обломков должен был составлять до 1200 кг. Приблизительный возраст болида – 4,5 миллиарда лет.

Куняургенчский метеорит стал пятым по счёту, зафиксированным в Туркменистане за сорок лет. Есть ещё «Кабаклы», найденный в 1965 году в северной части Каракумов у колодца Енекудук; «Бахардок», обнаруженный при проведении полевых геофизических работ в 1978 г.; «Акмолла» и «Денгли», аналогично получившие название по месту обнаружения. Однако их масса несоизмеримо меньше, чем у Куняургенчского, признанного крупнейшим из метеоритов, найденных на территории СНГ в прошлом столетии. ///nCa, 26 июня 2023 г.