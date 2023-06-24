Самые красивые маршруты для дайвинга в Турции

Турция предлагает любителям дайвинга возможность круглый год открывать следы прошлого в голубых глубинах с различными затонувшими артефактами, богатой подводной фауной и флорой. Протяженность береговой линии Турции составляет 8500 квадратных километров. Сюда приезжают все те, кто интересуется дайвинг-туризмом для того, чтобы получить захватывающие впечатления от подводной археологии и природы. Кроме того, дайвинг в прозрачных водах Турции сопровождается посещением древних городов древнейших цивилизаций мира, уникальной кухней Эгейского и Средиземноморского регионов и превосходными маршрутами по виноградникам.

Чанаккале: Эпическое подводное путешествие

Исторический подводный парк Галлиполи – один из самых важных центров дайвинга в мире, позволяющий увидеть следы эпических войн в Чанаккале под водой. В подводном парке площадью 150 квадратных километров возможно погружение в 14 различных точках на разной глубине. В регионе, который также является наиболее хорошо сохранившимся полем битвы в мире, вы можете окунуться в более чем столетнюю историю кораблекрушений Лайтера, Арибур-Барча, Хеллес-Барча, Боун-Барча, HMS Louis, Ланди, Hms Majestic, Массены, Сагалиена и HMS Triumph. Самыми известными из этих затонувших судов являются грузовое судно “Ланди” и бронированный военный корабль HMS Majestic. Когда речь заходит о Чанаккале, нужно также иметь ввиду залив Сарос, который является еще одним маршрутом для дайвинга. Известно, что в заливе, одном из самых нетронутых уголков Эгейского моря, обитает более 200 морских обитателей, которые очищаются сильными течениями.

Вы можете обогатить свое дайвинг-приключение в Чанаккале посещением Древнего города Троя, который внесен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, и музея Трои, обладателя самых престижных наград в области музееведения в Европе. Вы также можете посетить Бозджааду и Гекчеаду, два очаровательных острова недалеко от Чанаккале; вы сможете попробовать местные блюда, приготовленные на оливковом масле, и оригинальные вина.

Каш: Одно из 10 лучших мест для дайвинга в мире

Когда вы направитесь в Анталию, жемчужину Турецкой Ривьеры, вы будет иметь шанс посетить самые популярные места для дайвинга в Турции. Пятнадцать мест для дайвинга в регионе выделяются своей красочной подводной фауной. Каш с его подводными рифами, скалистыми участками и местами кораблекрушений предлагает дайверам уникальные возможности для наблюдения за эндемичными видами.

Каш, один из самых особенных районов для дайвинга в регионе, входит в число 10 лучших мест для дайвинга не только в Турции, но и в мире. Знаменитый дайвинг-центр Каша находится в регионе под названием Каньон. Исследовать таинственный подводный мир, соревнуясь с рыбами в каньоне, – это исключительный опыт. Еще одной особенностью каньона является затонувший корабль Дмитрия, который приглашает вас погрузиться в его глубины. “Летучая рыба”, еще одна классика Каша, – это обломки итальянского бомбардировщика модели Savoia-Marchetti SM79, сбитого во время Второй мировой войны. После погружения в водах Анталии вы сможете посетить бесчисленные древние города, где процветали карийская и ликийская цивилизации, и познакомиться со знаменитыми пешеходными маршрутами. В удачный день вы сможете понаблюдать за средиземноморскими тюленями и черепахами Каретта-каретта во время погружения. Конечно, вы также можете превратить свое пребывание в городе в настоящий праздник, отведав изысканные блюда средиземноморской кухни. В дополнение к Кашу, вы также можете погрузиться под воду на оборудованных лодках для дайвинга в Калкане, Кемере и Алании.

Бодрум: Незабываемые впечатления в самом сердце Эгейского моря

Бодрум – еще один из важнейших маршрутов в Турции для тех, кто хочет открыть для себя подводное богатство Турции. Полуостров является домом для многих существ, обитающих в его кристально чистых водах, включая рыб, осьминогов, водоросли, морскую траву и морские губки. В регионе также есть 20 мест для дайвинга, где можно наблюдать затонувшие корабли и стены, которые, возможно, относятся к древнему периоду. Самыми популярными местами для дайвинга в Бодруме являются Большие и Малые рифы, где вы можете нырять в теплых водах в любое время года.

Другим отличным местом для дайвинга в Бодруме является остров Орак и пещера Деликли. Посещение Подводного музея Бодрума, где экспонированы подводные находки в Турции, обещает значительные впечатления для любителей подводного плавания. В Бодруме, одном из самых важных курортов Турции, туристическая программа также может быть довольно насыщенной. В райском городке Мугла вы можете наслаждаться солнцем в красивых бухтах и отведать лучшие блюда турецкой и мировой кухни в известных ресторанах города. Вы также можете совершить множество археологических открытий в Бодруме, где находятся руины гробницы Мавсола, считающейся одним из “Семи чудес Древнего мира”.

Фетхие: Настоящий подводный рай

Фетхие, один из излюбленных центров летнего отдыха с его уникальными бухтами, отмеченными наградами пляжами и потрясающими видами, является родиной одного из лучших мест для дайвинга в Турции – Аквариум-Бей. Бухта, получившая свое название из-за прозрачности ее воды, является подходящим местом для дайвинга как для опытных, так и для начинающих. Объявленный в последние годы охраняемой территорией, залив также идеально подходит для ночного дайвинга. Вы можете полюбоваться существами, обитающими в голубых глубинах залива Аквариум, известного своим разнообразием подводной жизни.

Еще одним популярным маршрутом для дайвинга в Фетхие является Афкуле, где на морском дне есть арки, покрытые мягкими кораллами, таинственные туннели и углубляющиеся склоны. Афкуле, частое место для любителей дайвинга, поскольку здесь находится множество подземных пещер, различных видов рыб и морских растений. Любители приключений, исследующие подводное пространство в Фетхие, могут также посетить Олюдениз, знаменитый своим очаровательным пляжем, и Долину бабочек, где обитает более 80 видов бабочек. В этом регионе часто можно наблюдать черепах Каретта-каретта. ///nCa, 24 июня 2023 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)