Президент Казахстана – В современных реалиях важнейшей задачей для Центральной Азии является сохранение стабильности

В пятницу, 23 июня, в Алматы состоялась первая встреча секретарей Советов Безопасности стран Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан) и России.

В современных реалиях важнейшей задачей для региона Центральной Азии является сохранение стабильности и укрепление безопасности, что предполагает эффективное прогнозирование угроз, оперативную выработку превентивных мер реагирования и качественно новых интегрированных подходов, подчеркнул Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в видеообращении к участникам заседания.

По мнению Токаева, отдельных мер по расширению обмена информацией и повышению координации в сфере обеспечения региональной безопасности уже недостаточно. Время требует формирования качественно новых интегрированных подходов.

Глава Казахстана указал на важность укрепления безопасности по всему периметру границ.

Токаев напомнил, что вопросы безопасности были обсуждены на первом саммите Центральная Азия – Россия в октябре 2022 года. Безопасность была определена одним из ключевых направлений нашего взаимодействия, что предполагает эффективное прогнозирование угроз и оперативную выработку превентивных мер для их предупреждения на ранней стадии, сказал он.

Президент Казахстана призвал стороны к выработке механизма реагирования на попытки дестабилизации ситуации в регионе с применением гибридных методов и информационных технологий.

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В ходе первой встречи секретари Советов Безопасности рассмотрели конкретные сферы сотрудничества, исходя из текущей международной ситуации и национальных интересов стран региона.

Стороны подчеркнули заинтересованность в стабильности в регионе, в дальнейшем наращивании взаимодействия в экономической и гуманитарной сферах, в области обороны и безопасности.

Отмечена важность углубления контактов по линии аппаратов советов безопасности, силовых, правоохранительных ведомств и спецслужб. ///nCa, 24 июня 2023 г. (источник фото – пресс-служба Президента Казахстана)