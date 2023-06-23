News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

Home » USAID содействует запуску первых услуг сурдоперевода в Туркменистане

USAID содействует запуску первых услуг сурдоперевода в Туркменистане

By

 

Агентство США по международному развитию USAID в партнёрстве с Обществом слепых и глухих Туркменистана (ОСГТ) оказало содействие в предоставлении бесплатных услуг сурдоперевода во всех пяти велаятах Туркменистана. С 1 июня 2023 года семь сурдопереводчиков, прошедших обучение USAID, начали оказание услуг глухим или слабослышащим людям, чтобы облегчить общение с различными государственными организациями, включая нотариальные конторы, больницы, банки и хякимлики.

В 2022 году Программа USAID по содействию совершенствования государственного управления в Туркменистане (GSP) организовала месячный курс повышения квалификации для всех сурдопереводчиков, задействованных сегодня в предоставлении услуг сурдоперевода по всей стране.

Услуги сурдоперевода оказываются в Ашхабаде, Балканабаде, Байрамали, Дашогузе, Мары и Туркменабаде. Сурдопереводчики, работающие в местных отделениях ОСГТ, доступны пять дней в неделю для устного перевода в офисе и за его пределами в порядке живой очереди. Кроме того, сурдопереводчики установили время приёма для предоставления бесплатных консультаций для желающих начать изучение языка жестов.

Это партнёрство с ОСГТ является ещё одним примером успешного сотрудничества USAID с общественными объединениями для построения инклюзивного общества и предоставления различных услуг людям с особыми потребностями.

Для получения дополнительной информации о точном местонахождении сурдопереводчиков и контактных телефонах посетите поддержанный USAID и недавно обновлённый веб-сайт ОСГТ: http://tkkj.co.tm/ и перейдите к интерактивной карте Туркменистана на домашней странице. ///USAID, 23 июня 2023 г.

 

 

Related posts:

  1. Агентство США по международному развитию способствует повышению квалификации сурдопереводчиков в Туркменистане
  2. USAID И ЮНФПА Сотрудничают в Деле Укрепления Семей в Туркменистане
  3. USAID открыл в Ашхабаде центр профессиональной подготовки для женщин
  4. ПРООН содействует созданию координационного механизма по межсекторальному планированию адаптации в Туркменистане
  5. Основные поставщики услуг интернета в Туркменистане снижают тарифы и увеличивают скорость
  6. USAID facilitates launch of the first sign language interpretation service in Turkmenistan
  7. ВОЗ содействует внедрению подхода “Единое здоровье” в Туркменистане
  8. USAID has opened a skills training center for women in Ashgabat
  9. USAID and UNFPA cooperate to Strengthen Families in Turkmenistan
  10. PETRONAS Cargali (ТУРКМЕНИСТАН) Sdn Bhd приглашает поставщиков услуг и подрядчиков на День открытых дверей
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan