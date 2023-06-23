USAID содействует запуску первых услуг сурдоперевода в Туркменистане

Агентство США по международному развитию USAID в партнёрстве с Обществом слепых и глухих Туркменистана (ОСГТ) оказало содействие в предоставлении бесплатных услуг сурдоперевода во всех пяти велаятах Туркменистана. С 1 июня 2023 года семь сурдопереводчиков, прошедших обучение USAID, начали оказание услуг глухим или слабослышащим людям, чтобы облегчить общение с различными государственными организациями, включая нотариальные конторы, больницы, банки и хякимлики.

В 2022 году Программа USAID по содействию совершенствования государственного управления в Туркменистане (GSP) организовала месячный курс повышения квалификации для всех сурдопереводчиков, задействованных сегодня в предоставлении услуг сурдоперевода по всей стране.

Услуги сурдоперевода оказываются в Ашхабаде, Балканабаде, Байрамали, Дашогузе, Мары и Туркменабаде. Сурдопереводчики, работающие в местных отделениях ОСГТ, доступны пять дней в неделю для устного перевода в офисе и за его пределами в порядке живой очереди. Кроме того, сурдопереводчики установили время приёма для предоставления бесплатных консультаций для желающих начать изучение языка жестов.

Это партнёрство с ОСГТ является ещё одним примером успешного сотрудничества USAID с общественными объединениями для построения инклюзивного общества и предоставления различных услуг людям с особыми потребностями.

Для получения дополнительной информации о точном местонахождении сурдопереводчиков и контактных телефонах посетите поддержанный USAID и недавно обновлённый веб-сайт ОСГТ: http://tkkj.co.tm/ и перейдите к интерактивной карте Туркменистана на домашней странице. ///USAID, 23 июня 2023 г.