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Туркменистан установил с Тринидад и Тобаго дипотношения

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21 июня 2023 года в городе Нью Йорк в офисе Постоянного представительства Туркменистана при Организации Объединенных Наций состоялась церемония подписания Совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Туркменистаном и Республикой Тринидад и Тобаго.

Перед церемонией подписания состоялись переговоры между Постоянным представителем Туркменистана при ООН Аксолтан Атаевой и Постоянным представителем Республики Тринидад и Тобаго при ООН Деннисом Фрэнсисом.

Постоянные представители подтвердили заинтересованность в укреплении дружеских отношений между двумя странами и развитии двустороннего политического, экономического и культурного сотрудничества, а также сотрудничества в международных организациях.

Стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях, а также обсудили вопросы повестки дня ООН, представляющие интерес для Туркменистана и Республики Тринидад и Тобаго, в частности превентивная дипломатия и диалог, мир и безопасность.

В ходе встречи А.Атаева поздравила Посла Д.Фрэнсиса с его избранием на пост Председателя предстоящей 78-ой сессии ГА ООН, и подчеркнула, что его приоритеты совпадают с приоритетами Туркменистана, а также выразила поддержку и готовность оказать любую необходимую помощь в их реализации.

Д.Фрэнсис поздравил Правительство и народ Туркменистана с установлением дипломатических отношений с Тринидад и Тобаго и отметил, что это укрепит и придаст импульс развитию долгосрочного сотрудничества на более высоком уровне.///Постоянное представительство Туркменистана при ООН, 21 июня 2023 г.

 

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