План совместной реализации проекта газопровода ТАПИ – ключевые моменты

Правительство Пакистана одобрило План совместной реализации проекта газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-­Индия (ТАПИ), который недавно был подписан с Туркменистаном, сообщает газета Profit Pakistan Today.

Это решение направлено на ускорение завершения технико-экономического обоснования проекта и его продвижение к этапу строительства.

Получив необходимые разрешения, заинтересованные стороны проекта теперь сосредоточат свое внимание на доработке ключевых проектных соглашений, проведении процессов приобретения земельных участков и разработке стратегий реализации проекта для обеспечения своевременного завершения проекта газопровода ТАПИ.

Ключевые моменты Плана совместной реализации проекта ТАПИ:

Цели проекта: План подтверждает цели проекта, которые включают транспортировку природного газа с газового месторождения Галкыныш в Туркменистане в страны Южной Азии, испытывающих дефицит энергии, а именно в Афганистан, Пакистан и Индию. Проект направлен на повышение региональной энергетической безопасности, содействие экономическому росту и развитие регионального сотрудничества.

Старший координационный комитет: В соответствии с Планом будет создан Старший координационный комитет, в состав которого входят представители Туркменистана, Афганистана, Пакистана и Индии. Комитет будет осуществлять надзор и ускорять проектную деятельность, а также займется решением любых вопросов, которые могут возникнуть.

Ответственность и задачи: План четко прописывает ответственность и задачи стран-участниц и соответствующих организаций. Главные задачи включают завершение работы над соглашениями по проекту, проведение процессов приобретения земли, разработку концепции безопасности ТАПИ, формулирование стратегий реализации проекта.

Правовая база: План служит основой для будущих обязательных соглашений и был одобрен Министерством права и юстиции Пакистана, что обеспечивает его юридическую силу.

Координатор и руководство: В плане предусмотрено назначение координатора от каждой участвующей страны для содействия эффективной коммуникации и координации. В случае Пакистана специальный помощник премьер-министра Джеханзеб Хан был номинирован в качестве координатора. Координаторы будут играть решающую роль в руководстве усилиями по реализации проекта из своих соответствующих стран.

Сроки и основные этапы: В Плане подчеркивается важность соблюдения сроков и достижения основных этапов проекта. Для этого будут установлены временные рамки для различных мероприятий по проекту, что позволит осуществлять эффективно отслеживать прогресс по проекту.

Государственная поддержка: План подчеркивает приверженность правительств стран-участниц поддержке и содействию проекту. Документ служит дорожной картой для успешной реализации проекта газопровода ТАПИ. Он обеспечивает всеобъемлющую основу для координации, сотрудничества и своевременного завершения ключевых мероприятий. ///nCa, 19 июня 2023 г.

#ТАПИ, #газопровод_ТАПИ, #Туркменистан, #Пакистан, #газ