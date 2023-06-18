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Ансамбль «Трансильвания» представил наилучшие традиции румынских народных танцев в Ашхабаде

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Равиля Кадырова и Эльвира Кадырова

Воскресный вечер 18 июня подарил Ашхабаду незабываемое шоу – праздник танца и веселья, подаренным нам Румынским Национальным Фольклорным Ансамблем «Трансильвания».

Танцевальная группа из этой европейской страны стала участницей Международного фольклорно-танцевального фестиваля, который недавно состоялся в туркменской туристической зоне Аваза.

Ансамбль был основан в 1959 году и первоначально носил название Марамуреш в честь одноименного уезда, где родился коллектив. В 1991 году группа была переименована в «Трансильванию», поскольку ее творчество значительно расширилось и охватило богатые музыкально-танцевальные традиции всего региона, передаваемые из поколения в поколение.

Сегодня репертуар коллектива насчитывает 25 хореографических программ. Особого внимания заслуживают роскошные костюмы танцоров и музыкантов. Все они сшиты исключительно вручную. От облика артистов просто нельзя оторвать глаз – хочется рассмотреть все мельчайшие детали вышивки и аксессуаров.

Ансамбль «Трансильвания» является обладателем множества национальных и международных призов. Его гастроли с успехом проходили в Болгарии, Швеции, Норвегии, Венгрии, Польше, Германии, Испании, Марокко, Алжире, Египте, Мексике, Монголии, США и Канаде.  ///nCa, 18 июня 2023 г.

Несколько фото с концерта:

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