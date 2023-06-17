Заряжающие энергией индийские танцы Биху в Ашхабаде стали украшением этого субботнего летнего вечера

Равиля Кадырова и Эльвира Кадырова

Индийские фольклорная музыка и танца вряд ли оставят равнодушными кого-либо. Но даже если вы не сильны в танцах, заряжаясь энергией народного танца Биху, вы начнете волей-неволей прихлопывать в ладони и притопывать в такт увлекающей в движение музыке барабанов, дудок и флейт.

Танцевальная группа Биху под руководством г-жи Гогои Дримли принимала участие в Международном танцевально-фольклорном фестивале, недавно прошедшем в туристической зоне Аваза. А сегодня, 17 июня, группа порадовала Ашхабад своим потрясающим выступлением.

Танец Биху — это народный танец коренных жителей индийского штата Ассам , связанный с фестивалем Биху и важной частью ассамской культуры. Танец Биху получил свое название от национального мероприятия штата Ассам – это фестиваля Бохаг Биху, который знаменует ассамский Новый год и празднуется в середине апреля. Танец Биху прославляет плодородие и любовь

Чтобы подчеркнуть пышность и веселье, танцоры одеваются в красочные традиционные костюмы. Групповые композиции, быстрые движения рук и быстрые шаги, музыка барабанов, флейт, хорнпайпов – все это часть танцевального шоу.

Самые ранние изображения танца Биху датированы IX веком.

В этом году в штате Ассам был установлен рекорд Гиннесса – более 11000 танцоров и барабанщиков исполнили танец Биху в одном месте во время традиционного фестиваля. ///nCa, 17 июня 2023 г.

Несколько фото с концерта:

#танцы_Биху, #Индия, #Туркменистан, #Гогои_Дримли