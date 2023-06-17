Турция: Лучшие курорты на Эгейском и Средиземном море

Знаете ли вы, что провинция Мугла, расположенная на стыке Средиземного и Эгейского морей, является одним из самых известных туристических мест Турции, включающих Бодрум, Фетхие, Мармарис, Датча, Гечек, Олюдениз и Кейджегиз? С двумя международными аэропортами в Бодруме-Миласе и Даламане регион очаровывает посетителей своими зелеными пейзажами, древними городами, потрясающими артефактами, свежим воздухом, бирюзовыми водами и нетронутыми бухтами. Давайте совершим короткую экскурсию по туристическим курортам Муглы, провинции с самой длинной береговой линией в Турции и популярном месте летнего отдыха для путешественников…

Бодрум: Любимое направление для туристов

Бодрум, без сомнения, является одним из самых популярных мест отдыха на красивом побережье Турции. Расположенные на прекрасном побережье с искрящимися водами, пляжи Бодрума с золотым песком и отмеченные Голубым флагом, обеспечивают идиллический отдых для любителей солнца и моря, а также являются идеальным местом для многочисленных водных развлечений, в частности подводного плавания. Любителям истории обязательно стоит посетить Бодрумский замок, построенный рыцарями Родоса в 15 веке, и Бодрумский подводный музей внутри замка, а также руины мавзолея Галикарнаса, одного из семи чудес древнего мира, который привносит в город ощущение изящной старины. Гости могут насладиться захватывающими видами доков, с пальмами и эвкалиптами, и причалов, где «гулеты» (типичная лодка для Бодрума) стоят на якоре в гавани Бодрума, где корабли швартуются уже более трех тысяч лет. Гавань также является отправной точкой для катания на лодках, начиная от однодневных морских прогулок на катере, и заканчивая многодневными “Голубыми Круизами” в течение нескольких дней. Ужины в Бодруме, с кулинарными изысками, дополняются захватывающими видами на закат, особенно из портов, пристаней и прибрежных районов, где расположены рестораны, предлагающие самые уникальные блюда турецкой и мировой кухни.

Фетхие: Привлекательный курорт для туристов

Фетхие, еще один известный туристический курорт провинции Мугла, с его природной красотой, отмеченными наградами пляжами, тихими бухтами и захватывающими видами, является популярным местом для летнего отдыха. Олюдениз, известный своим живописным побережьем, и Долина бабочек (Келебеклер Вадиси), где обитает более 80 видов бабочек, и которая с 1995 года является охраняемой территорией, являются двумя самыми популярными туристическими местами Фетхие. Живописная бухта Кабак, примерно в часе езды от Фетхие, является излюбленным местом для тех, кто предпочитает отдыхать в кемпингах. Ликийский путь, один из лучших в мире маршрутов дальнего следования, также расположен в Фетхие, как и чудо природы Саклыкентский каньон со скалами и ручьем Эшен, протекающим по дну каньона, а также несколькими подземными пещерами. Кроме того, город известен своими местами для дайвинга, так как в его прибрежных водах обитает множество разнообразных рыб и морских растений. Фетхие также является домом для Бабадага, одного из самых значимых центров парапланеризма в Турции и в мире.

Мармарис: любимое место туристов

Природная красота, древняя история, синее море и золотые пески — Мармарис предоставляет путешественникам все необходимое для расслабляющего летнего отдыха. Многие туристы ежегодно посещают курорт, известный своими прекрасными пляжами, такими как Турунч и Ичмелер. Любителям истории понравится древний город Физкос, один из важнейших портовых городов региона в Карии; Замок Мармарис, в котором сейчас находится Археологический музей Мармариса; и Бедестен (Крытый базар), который сохранился с прошлых времен до нынешнего времени. Остров Клеопатры, также известный как остров Седир, привлекает посетителей, желающих поплавать в освежающе-спокойных водах и понаблюдать за историческими памятниками. Остров Клеопатры, известный своими золотыми песками и охраняемый в связи с его историческим значением, также славится древними памятниками, такими как храм Аполлона, театр и некрополь. Селимие и Бозбурун, два прибрежных поселка Мармариса, в которых также есть круизный терминал, гарантируют спокойный и относительно уединенный отдых.

Кейджегиз: мирный город

Кёйджегиз, расположенный на пути между Мармарисом и Фетхие, является одним из Медленных Городов Турции ﴾CittaSlow Cities﴿. Гости, которые присоединятся к морских экскурсиям на катере по озеру Кёйджегиз, смогут насладиться ароматом апельсиновых цветов и эвкалипта, а также смогут увидеть морских черепах каретта, которые живут в Особой природоохранной зоне Кёйджегиз-Дальян. Древний город Каунос, одно из старейших поселений региона и один из самых впечатляющих городов карийской цивилизации, очаровывает посетителей, в частности, своими гробницами в скалах, датируемыми четвертым веком до нашей эры.

Гора Сандраш, продолжение гор Таурус в характерном ландшафте Кейджегиза, также предлагает прекрасные возможности для пеших походов, кемпинга и приключений. На горе Сандраш также есть фантастическая трасса для катания на горных велосипедах. Предлагая спокойную атмосферу и чистый воздух, Köyceğiz дарит гостям спокойный отдых, сохраняя при этом свой традиционный образ жизни.

Датча: спокойное место для отдыха

Датча – это спокойный и восхитительный полуостров провинции Мугла. Новая Датча (Yeni Datça) – главный район города с многочисленными ресторанами, кафе, барами и озером Илика, в котором изобилие рыбы и уток. Со своими улочками, мощенными булыжником, небольшими магазинчиками и доброжелательными жителями, Старая Датча (Eski Datça) – это живописное место, которое обязательно стоит посетить. Древний город Книдос, расположенный около западной оконечности полуострова Датча, – это рай, переносящий туристов в прошлое. Местная кухня с травами и растениями, с морепродуктами, тимьяновым медом и миндалем, также предлагает фирменные блюда, которые невозможно не попробовать. ///nCa, 17 июня 2023 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)