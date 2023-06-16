Координатор премьер-министра Пакистана по вопросам торговли и промышленности подчеркивает важность проектов TAП и ТАПИ



15 июня 2023 года координатор премьер-министра Пакистана по вопросам торговли и промышленности Рана Ихсаан Афзал Хан вместе с бизнес-делегацией посетили Посольство Туркменистана в Исламабаде и провели встречу с послом Туркменистана Атаджаном Мовламовым, сообщило посольство Туркменистана в Пакистане.

В ходе встречи стороны обсудили реализацию крупных совместных проектов – газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан (TAП) и волоконно-оптической линии связи.

В этой связи был упомянут недавний визит делегации Туркменистана в Пакистан и подписание Плана совместной реализации проекта газопровода ТАПИ, которое состоялось 8 июня 2023 года.

Стороны подчеркнули, что подписание данного документа является значительным шагом на пути к продвижению реализации проекта газопровода ТАПИ. Было подчеркнуто, что проекты ТАПИ и TAП принесут пользу в целях процветания региона и экономического роста Пакистана.

Подчеркнув важность этих совместных крупных проектов для энергетической безопасности Пакистана, координатор Рана Ихсаан Афзал Хан выразил поддержку правительства Пакистана в отношении их скорейшего завершения.

На встрече также были обсуждены перспективы торгово-экономического сотрудничества между Туркменистаном и Пакистаном. Стороны подчеркнули огромный потенциал двусторонней торговли в энергетическом секторе. ///nCa, 16 июня 2023 г. [источник фото – Посольство Туркменистана в Пакистане]

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