USAID И ЮНФПА Сотрудничают в Деле Укрепления Семей в Туркменистане

7 июня 2023 г., Ашхабад, Туркменистан – Агентство США по международному развитию USAID, в партнёрстве со страновым офисом Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Туркменистане завершило шестимесячную пилотную программу семейного консультирования. Поддерживаемые USAID и ЮНФПА общественные объединения провели тренинги для более чем 200 молодых пар в Ашхабаде, Мары и Туркменабаде.

Тренинги включали обсуждение таких вопросов как позитивные гендерные нормы, репродуктивные права и конструктивное разрешение конфликтов. Кроме того, тренеры и участники обсудили способы предотвращения гендерного насилия и содействия развитию гармоничных отношений внутри семьи.

«USAID имеет давние обязательства по предотвращению гендерного насилия и реагированию на него, а также по содействию гендерному равенству и расширению экономических прав и возможностей женщин», — сказала Нино Надирадзе, представитель USAID в Туркменистане, открывая серию тренингов. Опираясь на успех пилотного проекта, ЮНФПА продолжит пилотирование учебных занятий по семейному консультированию.

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Программа по содействию совершенствования государственного управления в Туркменистане (GSP), финансируемая USAID и реализуемая компанией Q2 Impact (ранее известной как QED Group LLC) в партнёрстве с Правительством Туркменистана, направлена на содействие совершенствованию эффективности, подотчётности, и прозрачности государственных институтов в стране. GSP работает с партнёрами в соответствии с Национальным планом действий по обеспечению гендерного равенства на 2021–2025 годы (NAPGE), в котором излагаются практические шаги по обеспечению гендерного равенства в Туркменистане, и Политикой USAID по гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин на 2023 год, направленной на наращивание потенциала для укрепления гендерного равенства и расширения прав женщин на институциональном и общественном уровнях. ///USAID

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