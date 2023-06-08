Туркменская делегация встретилась с премьер-министром Пакистана – Подписан совместный план по ускоренной реализации ТАПИ

8 июня 2023 года, на второй день визита, делегация Туркменистана во главе с государственным министром – председателем Государственного концерна “Туркменгаз” Максатом Бабаевым посетила премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа, говорится в пресс-релизе посольства Туркменистана в Пакистане.

В ходе встречи туркменская сторона проинформировала Премьер-министра о ходе реализации масштабных совместных проектов между Туркменистаном и Пакистаном.

Премьер-министр Шехбаз Шариф подтвердил поддержку правительством Пакистана скорейшего завершения проекта газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ) и проекта линии электропередачи Туркменистан – Афганистан – Пакистан (TАП), которые сыграют важную роль в удовлетворении энергетических потребностей Пакистана.

По итогам встречи с участием Премьер-министра Пакистана состоялась церемония подписания Плана совместной ускоренной реализации проекта газопровода ТАПИ.

Выступая на церемонии подписания, премьер-министр отметил, что ТАПИ является очень важным проектом для регионального процветания, и ТАПИ откроет эру регионального сотрудничества. «Мы сделаем все, чтобы ускорить реализацию проекта ТАПИ», – заявил Шехбаз Шариф.

«Подписание Плана совместной реализации ТАПИ между Пакистаном и Туркменистаном сегодня знаменует собой шаг вперед в осуществлении проекта. Проект ТАПИ жизненно важен для удовлетворения наших энергетических потребностей. Пакистан хочет, чтобы проект был реализован как можно быстрее. Учитывая более высокие цены на топливо и дефицит газа во всем мире, мы изучаем все варианты обеспечения всех видов энергии на устойчивой основе в рамках всеобъемлющего национального плана энергетической безопасности. Завершение проекта ТАПИ изменит ситуацию в регионе с точки зрения расширения экономического сотрудничества», – написал он в Twitter.

Подписание Плана совместной реализации ТАПИ является значительным шагом на пути к продвижению проекта транснационального газопровода, имеющего историческое значение для каждой страны-участницы и региона в целом.

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В тот же день делегация Туркменистана провела встречу с начальником штаба сухопутных войск Пакистана генералом Асимом Муниром. Туркменская сторона представила информацию о ходе реализации проектов газопровода ТАПИ и линии электропередачи TAP. Признавая важность этих совместных крупных проектов, пакистанская сторона заверила в своей полной поддержке в отношении данных планов.

В ходе визита делегации Туркменистана в Пакистан были проведены продуктивные встречи на техническом уровне по проектам газопровода ТАПИ и ЛЭП ТАП. ///nCa, 8 июня 2023 года