Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане посетила туристическую зону Аваза на Каспийском побережье – В Авазе запущена первая солнечная электростанция

Аваза, 2-3 июня 2023 г.: Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане г-жа Нарине Саакян совершила двухдневный рабочий визит в Национальную туристическую зону «Аваза», Балканский велаят, со 2 по 3 июня 2023 г. в рамках проекта «Устойчивые города в Туркменистан: Комплексное развитие зеленых городов в Ашхабаде и Авазе», финансируемого Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) и ПРООН и реализуемого совместно с Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана.

В первый день визита г-жа Саакян встретилась с г-ном Амангельды Исаевым, хякимом г. Туркменбаши и другими представителями администрации города, чтобы обсудить вопросы осуществления вышеупомянутого проекта и другие направления сотрудничества для реализации программы развития страны и ускорения достижения Целей в области устойчивого развития (ЦУР) в Туркменистане.

«Во время встречи мы обсудили важные вопросы, связанные с развитием устойчивого управления городами и внедрением стратегий, способствующих выработке комплексных решений для повышения устойчивости к изменению климата», – отметила госпожа Саакян после встречи. «Мы ценим большую поддержку, оказываемую местной администрацией, и будем продолжать тесно сотрудничать с нашими национальными и международными партнерами, а также с жителями региона для оказания содействия в развитии устойчивых городов и поддержания «зеленого» роста городов в стране».

2 июня Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане посетила пилотный отель «Хасыл», где ознакомилась с результатами проекта ПРООН по внедрению практики энергосбережения, в том числе с использованием энергоэффективных и водосберегающих инновационных технологий, внедрению методов контроля качества воздуха и методов управления твердыми зелеными отходами для развития инфраструктуры устойчивого туризма в Авазе.

Г-жа Саакян открыла солнечную электростанцию мощностью 370 кВт, которая является первой в своем роде в Авазе и должна помочь ускорить использование солнечной энергии и других возобновляемых источников энергии для сокращения выбросов парниковых газов и смягчения последствий изменения климата. Ожидается, что солнечная электростанция, состоящая из 29 солнечных панелей, поможет сократить выбросы парниковых газов в эквиваленте CO 2 до 104 тонн в год.

Г-жа Саакян и г-н Томица Паович, Заместитель Постоянного представителя ПРООН в Туркменистане, также приняли участие в рабочей встрече по внедрению энергоэффективности в гостиничном секторе и внедрению системы энергосберегающего уличного освещения в Авазе, которая была проведена в отеле «Хасыл» для представителей Министерства энергетики Туркменистана, Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана, Хякимликов города Туркменбаши и этрапа Аваза, а также представителей руководства гостиничного комплекса Национальной туристической зоны «Аваза».

«Пилотируя экологичные гостиницы, мы надеемся продемонстрировать преимущества, которые подобные практики принесут для развития туристической инфраструктуры», — отметил г-н Паович. «Внедрение «зеленых» гостиничных стандартов в Туркменистане будет способствовать дальнейшей реализации Определяемых на национальном уровне вкладов (ОНУВ) страны в рамках Парижского соглашения по климату».

Во второй день визита в пилотный регион, по случаю Всемирного дня велосипеда, 3 июня, делегация ПРООН приняла участие в открытии велосипедной стойки для детей из Детского оздоровительного центра «Даянч». ПРООН предоставила 14 велосипедов — чистых, доступных, экологически чистых и устойчивых транспортных средств, которые помогают уменьшить углеродный след человека и, таким образом, усилить борьбу с изменением климата.

Г-жа Саакян и г-н Паович также приняли участие в образовательной сессии для детей в летнем лагере «Даянч», посвященной предстоящему Всемирному Дню окружающей среды – 5 июня в рамках глобальной кампании #BeatPlasticPollution. Мероприятие направлено на повышение экологической грамотности и повышение интереса подрастающего поколения к проблемам, связанным с изменением климата, а также на изменение поведения в отношении методов обращения с отходами и продвижение идей рационального и ответственного потребления. Мероприятие предоставило детям возможность высказать свои идеи и обсудить пути их личного значимого вклада в спасение планеты.

«Всемирный День окружающей среды ежегодно отмечается миллионами людей по всему миру для поощрения всеобщей осведомленности и поощрения действий в защиту окружающей среды. Это возможность еще раз подтвердить нашу приверженность сохранению природы и продвижению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», – сказала г-жа Саакян. «ПРООН повышает осведомленность о климатическом кризисе с помощью образовательных и экологических кампаний, чтобы помочь молодым людям понять влияние климатического кризиса на здоровье человека и экосистемы и подчеркнуть важную роль молодого поколения как ключевого партнера в борьбе с изменением климата».///ПРООН Туркменистан, 3 июня 2023 г.

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