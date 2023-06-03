Исследуйте Турцию на велосипеде

Готовы ли вы познакомиться с Турцией на велосипеде? От Средиземного моря до Эгейского моря вы можете проследить следы древних цивилизаций, катаясь на велосипедах по красивым бухтам, где зеленый и голубой цвета переплетаются в природной гармонии, вы можете искупаться, когда вам заблагорассудится, в прозрачных водах бескрайней синевы. Не забудьте подсластить свое путешествие восхитительными блюдами турецкой кухни, катаясь на велосипеде по уникальным маршрутам в Турции этим летом. В Турции имеется множество кемпингой и глэмпинговых зон, отелей для любителей спорта, путешествующих на велосипедах, а также отели и хостелы различного масштаба с национальными и международными экологическими марками. Сертификат “Bicycle Friendly Accommodation Facility”, который Турция внедрила для продвижения велотуризма и устойчивого развития туризма, присуждается отелям, которые отвечают различным критериям, таким как предоставление безопасной парковки для велосипедов, наем персонала, знающего местные велосипедные маршруты, и предоставление помещений для чистки и ремонта велосипедов.

Евровело; сочетание истории и природы

Турцию окружают маршруты, специально созданные для тех, кто хочет исследовать страну на велосипедах. Вместе с городами Измир, Эдирне и Кыркларели Турция участвует в EuroVelo (Европейской сети велосипедных маршрутов), которая соединяет весь европейский континент и объединяет 17 различных велосипедных маршрутов на большие расстояния. Исследуя на велосипеде четыре уголка страны, вы можете совершить незабываемое путешествие по истории и природе, следуя по маршруту EuroVelo 13 – “Железный занавес” или EuroVelo 8 – “Средиземноморский маршрут”. Велосипедный маршрут EuroVelo 13 на территории Турции начинается в Эдирне и открывает велосипедистам великолепные виды среди полей подсолнечника. Участок маршрута EuroVelo 8, который входит в Турцию из порта Дикили в Измире, проходит через древний город Пергам, внесенный в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, Измирский птичий заповедник, Каршияку, Алсанджак, Сеферихисар, Сигаджик, Урлу и Алачаты. Пролегая через живописные места, маршрут заканчивается в древнем городе Эфес, это еще один объект Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Эгейское побережье Турции

Время, которое вы проведете на эгейском побережье Турции, знаменитом своими великолепными пляжами, бирюзовыми водами и деревнями, напоминающими открытки, станет одним из самых необычных впечатлений в вашей жизни. Эфес и Пергам, древние города в Турции, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, располагаются на маршруте EuroVelo 8, здесь также находятся города Читтаслоу Фоча, Сеферихисар и Енипазар и, конечно же, самые красивые бухты. Более того, эта уникальная география является настоящим гастрономическим раем со множеством видов оливок, инжира, зелени и винограда, уникальными турецкими винами и необычайно вкусной и полезной кухней на основе оливкового масла.

Под солнцем Турецкой Ривьеры

Когда дороги приведут вас на Турецкую Ривьеру, вы увидите величественные горы Тавр и древние города, скрытые в лесах на побережье Средиземного моря. Свидетельства цивилизаций, процветавших здесь тысячи лет до вас, скрасят ваш день. Например, вас очарует древний город, спрятанный среди лесов в древнем городе Олимпос. Глубокая синева, жемчужные пески, древние города, каньоны и изысканные дороги, утопающие в зелени, ждут вас в этом путешествии. Палаточные городки, бунгало или комфортабельные отели будут рядом с вами всякий раз, когда вы захотите остановиться и отдохнуть.

Сказочное путешествие: к волшебным дымоходам

Напоминающая волшебную страну с ее сказочными дымоходами, Каппадокия – исключительный маршрут для велосипедных прогулок. Исследуя эту уникальную географию на своем велосипеде, вы столкнетесь с древними церквями, подземными городами и уникальными природными образованиями. Прогуливаясь по этим обширным землям на велосипеде, не забудьте заглянуть в подземные города, расположенные на глубине сотен метров под землей, остановиться в скальном отеле и попробовать вина, производимые в регионе на протяжении тысячелетий. ///nCa, 3 июня 2023 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)

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