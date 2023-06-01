Завершился рабочий визит Аркадага Бердымухамедова в Иран

В среду, 31 мая, во второй день рабочего визита в Иран Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил промышленный комплекс Mapna Group и встретился с Верховным духовным лидером ИРИ.

Посещение промышленного комплекса Mapna Group

Комплекс объединяет 77 компаний различной специализации. Это проектирование и строительство энергетических объектов, возобновляемые источники энергии, разработка и реализация нефтегазовых, железнодорожных и других промышленных проектов, включая профильную инфраструктуру, производство основного и вспомогательного оборудования, в том числе газовых и паровых турбин, комбинированных установок для выработки электроэнергии, опреснения воды, а также локомотивов для железнодорожного подвижного состава и т.д.

Кроме того, компании группы оказывают услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию, занимаются электрификацией транспортных систем, включая производство электромобилей и строительство зарядных станций для них.

В ходе переговоров с представителями промышленного комплекса обсуждались вопросы, связанные с реализацией совместных проектов в области нефтехимии и электроэнергетики. На встрече отмечалось, что этот крупный промышленный комплекс ИРИ готов развивать тесное сотрудничество с Туркменистаном в этой сфере.

Затем Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с выставкой продукции, производимой иранским промышленным комплексом. В частности, здесь были представлены образцы различных видов оборудования, макеты «умных» домов, подвижных железнодорожных составов, а также автомобили и т.д.

Встреча с Верховным духовным лидером Ирана Аятоллой Али Хаменеи

В ходе встречи с Гурбангулы Бердымухамедовым, Верховный духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран готов развивать отношения с Туркменистаном в различных областях, в том числе в сфере транспорта и энергетики.

Как подчеркнул Хаменеи, культурные общности, которые разделяют Иран и Туркменистан, выступают важной основой для дальнейшего расширения отношений в различных секторах.

«В экономической области существует больший потенциал для расширения сотрудничества, особенно в дорожном секторе и других областях, связанных с водой, электроэнергией и газом. Исламская Республика Иран готова сотрудничать в этих секторах», – добавил он.

Затрагивая тему взаимодействия в области транспорта, Хаменеи отметил: «Учитывая важное положение сухопутных и железнодорожных коммуникаций в мировой экономике, мы полны решимости завершить строительство транзитного коридора Север-Юг, который может связать Туркменистан и окружающие его страны с Оманским морем».

Было подчёркнуто, что многолетнее туркмено-иранское партнёрство носит разноплановый и тесный характер. Как отметил Аркадаг, Туркменистан придаёт особое значение развитию братских отношений с Ираном, который является одним из основных партнёров страны.

В заключении встречи, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов пригласил Аятоллу Али Хаменеи посетить с визитом Туркменистан в удобное для него время.

На встрече также присутствовал председатель Совета по целесообразности аятолла Садег Амоли Лариджани.

Огулгерек Бердымухамедова посетила достопримечательности Тегерана

Супруга Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Огулгерек Бердымухамедова в среду, 31 мая, посетила Национальный музей драгоценностей и Музей ковра Ирана.

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Завершив рабочий визит, Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов вернулся в Туркменистан. ///nCa, 1 июня 2023 г. [источник фото – TDH, Mehr News]

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