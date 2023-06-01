Завершилась Неделя Турецкой Кухни

Неделя турецкой кухни, которая проходила 21-27 мая, стала ещё одним международным праздником турецкой гастрономии, возникшей благодаря влиянию десятков различных цивилизаций, плодородной земле и богатой истории. Неделя турецкой кухни в этом году состоялась во второй раз и была посвящена региону Хатай, одноименный муниципалитет которого Сеть творческих городов ЮНЕСКО провозгласила 26-м городом гастрономии. Основное внимание уделялось при этом экологичному и безотходному производству, принятому в турецкой кулинарной культуре.

Неделя турецкой кухни проводилась под эгидой Министерства культуры и туризма Турецкой Республики. Турецкие дипмиссии по всему миру провели различные мероприятия и кампании в социальных сетях, рассказывая о типичных блюдах хатайской кухни.

Традиции турецкой кухни: старинные, экологичные, рациональные, полезные и всегда актуальные

Участникам Недели турецкой кухни было предложено приготовить классические блюда Хатая из местных ингредиентов, используя традиционные кулинарные приемы и подробно знакомясь с многовековой и экологичной турецкой кухней. При этом также надо было представить её богатое разнообразие, готовность и способность отвечать различным современным тенденциям, касающимся еды и напитков. Участники на практике испытали турецкие кулинарные методы, в основе которых лежит экологичность и философия «ноль отходов». Полезные рецепты, остающиеся вне времени, всегда дополняют турецкие застольные традиции, вселяющие чувство единства и сплоченности и способствующие культурной устойчивости. Кроме того, на мероприятиях были предложены гостям турецкие кофе, чай и рахат-лукум – с тем, чтобы участники оценили все грани турецкой кухни.

Хатай – застолье на перекрестке цивилизаций

В этом году Неделя турецкой кухни открыла миру вкусы хатайских блюд из уникального меню. Турецкий Хатай, входящий в Сеть творческих городов ЮНЕСКО в номинации «Гастрономия», привлекает внимание самобытной кухней. Она сочетает в себе оливковое масло высочайшего качества, злаки, бобовые, овощи, фрукты, местные травы и специи, выращенные на плодородной почве в тепле средиземноморского климата.

Кулинарное наследие города, где на протяжении истории жили различные цивилизации, отличается неповторимыми завтраками и сотнями других блюд. В хатайское меню, которое было представлено на Неделе турецкой кухни, вошли биберли экмек (лепешка с пастой из красного перца), оливковый салат, хумус, кысыр (салат из молотого булгура), тепси кебаб (кебаб из печи) и кунефе (десерт из вермишели кадаиф с сыром). ///nCa, 1 июня 2023 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)