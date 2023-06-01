Туркменистан празднует Международный День Защиты Детей – 17 000 детей охвачены программой раннего развития – почти все дети в стране защищены от 14 вакциноуправляемых заболеваний

Сегодня, 1 июня, Туркменистан празднует Международный день защиты детей.

В своем поздравительном послании народу Туркменистана Президент Сердар Бердымухамедов отметил: «Государство придаёт особое значение поддержке семьи и материнства, стимулированию рождаемости. Принятие законов в области правовой защиты прав и интересов матерей и детей, предоставление многочисленных социальных льгот, учреждение медицинских центров охраны здоровья матери и ребёнка «Ene mähri» позволяют обеспечивать нашим детям благополучную жизнь и полноценное развитие в ранний период.

Наша независимая Отчизна присоединилась к целому ряду важных документов Организации Объединённых Наций, призванных защищать права женщин, матерей и детей. В этом плане совместно с Детским фондом ООН реализуются программы и планы по всестороннему развитию подрастающего поколения, повышению благосостояния семьи, совершенствованию сфер образования и здравоохранения, популяризации принципов здорового образа жизни. Всё это свидетельствует об укреплении позиции нашего суверенного государства на мировой арене».

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Более 17000 детей младшего возраста в Туркменистане включены в программу раннего развития, что позволило обеспечить своевременное выявление детей с отклонениями в развитии с целью профилактики или снижения тяжести детской инвалидности, а также получения своевременной поддержки. Об этом заявил Представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане Мохаммад Файязи в беседе с газетой «Нейтральный Туркменистан».

В течение многих лет ЮНИСЕФ работал с Министерством здравоохранения и медицинской промышленности над улучшением доступа к базовым медицинским услугам.

В настоящее время в партнёрстве с Министерством здравоохранения и ВОЗ ЮНИСЕФ работает над повышением качества услуг на уровне первичной медико-санитарной помощи путём укрепления системы посещений на дому и расширения масштабов инициативы «Интегрированное ведение болезней детского возраста».

ЮНИСЕФ поддерживает Правительство Туркменистана в реализации Национальной программы здорового питания населения Туркменистана на 2020–2025 годы.

«Мы поддерживаем проведение в Туркменистане Национального исследования по микроэлементам для понимания распространённости анемии, дефицита железа (включая железодефицитную анемию), дефицита витамина А, дефицита фолиевой кислоты и дефицита ­витамина D у детей дошкольного возраста и женщин. Кроме того, ЮНИСЕФ поддерживает реализацию программ питания детей грудного и раннего возраста и обучает медицинских работников консультированию по вопросам питания», – рассказал Файязи.

Партнёрство между Туркменистаном и ЮНИСЕФ в области иммунизации началось ещё в 1994 году, когда Туркменистан заключил соглашение о присоединении к так называемой «Инициативе по вакцинам независимости».

С 2006 года закупка расходных материалов и вакцин полностью финансируется Правительством, а ЮНИСЕФ предоставляет услуги по закупкам. В результате совместных усилий Правительства и ЮНИСЕФ практически все дети в стране защищены от 14 вакциноуправляемых заболеваний, а в Туркменистане достигнут самый высокий уровень иммунизации в Центральной Азии.///nCa, 1 июня 2023 г.

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