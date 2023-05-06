В Туркменистане НПО будет работать с молодежью в приграничных регионах в рамках проекта ЕС

Программа управления границами в Центральной Азии – Фаза 10 (БОМКА 10) выбрала девять проектов, направленных на поддержку приграничных сообществ, в рамках своего первого конкурса проектов среди НПО Центральной Азии, сообщается на официальном сайте Программы.

В рамках первого конкурса заявок БОМКА 10 предоставила гранты ЕС десяти НПО для реализации проектов в приграничных районах Центральной Азии на общую сумму свыше 300 тыс. евро.

Отобранные 6-12-месячные проекты призваны поддержать и расширить возможности населения приграничных районов, которое наиболее подвержено уязвимости, например, мигрантам и их семьям, жертвам торговли людьми, женщинам, молодежи и детям. Кроме того, выбранные НПО Центральной Азии смогут укрепить свое сотрудничество с местными и государственными органами власти и повысить свой потенциал в реализации и мониторинге проектов при поддержке Программы БОМКА 10.

Так, «Союз экономистов Туркменистана» будет работать с молодежью приграничных районов Дашогузского велаята, граничащих с Узбекистаном, для улучшения их предпринимательских навыков, в том числе в применении современных технологий и электронной коммерции.

Особое внимание на активизацию трансграничного сотрудничества с молодежью из приграничных регионов Узбекистана внесет вклад в процветание и улучшение условий жизни людей из обоих приграничных регионов.

В Казахстане с населением, проживающим в приграничных с Узбекистаном регионах, будут работать две организации. Общественное Объединение «Центр правовой защиты Зан Талабы» продолжит работу по сокращению незаконной миграции и торговли людьми посредством правовой поддержки и повышения осведомленности уязвимых групп в Шимкенте и Туркестанской области. А общественное объединение «Общество женщин малых предпринимателей» сосредоточится на повышении осведомленности о безопасной и законной миграции в Кызылординской области, уделяя особое внимание женщинам-мигрантам.

Четыре кыргызских НПО сосредоточатся на поддержке регионов с высоким уровнем эмиграции, таких как Чуйская и Таласская области на севере, граничащие с Казахстаном, и Баткенская и Ошская области на юге, граничащие с Узбекистаном и Таджикистаном. Общественный фонд «Фонд глобальных перемен» расширит возможности уязвимых семей в приграничных селах для увеличения их доходов за счет современного зеленого предпринимательства, а также организует информационно-просветительские мероприятия для сокращения случаев незаконной миграции. Общественный фонд «Инсан-лейлек» будет поддерживать женщин, проживающих в приграничных районах и затронутых миграцией, в ведении малого бизнеса и социального предпринимательства. Общественное объединение «Диалог, доверие, право» будет заниматься не только расширением экономических возможностей женщин, оставшихся без поддержки в связи с миграцией супругов, но и оказывать психологическую поддержку их детям путем специального обучения социальных педагогов в школах. Также и Общественный фонд «Институт детства» будет повышать потенциал социальных педагогов в оказании поддержки детям, оставленным родителями в связи с миграцией, в другом приграничном регионе.

Узбекский «Центр поддержки и развития населения «Тараккиёт» будет занят разработкой модели инклюзивной программы по наращиванию потенциала, которая будет содержать инструменты обучения и расширения прав и возможностей для женщин, проживающих в трех районах Ферганской и одном районе Андижанской областей, граничащих с Кыргызстаном. Предполагается, что после оценки результатов проекта, разработанная модель может быть воспроизведена в других приграничных регионах.

Наряду с проектами, реализуемыми отдельными НПО, казахстанское общественное объединение «Эхо» совместно с Узбекским гуманитарным правовым центром реализует совместный проект. За счет запланированных научно-исследовательских мероприятий проект поможет выявить потребности и проблемы, связанные с миграционными процессами, для улучшения условий жизни населения, проживающего в Мангыстауской, Кызылординской и Туркестанской областях Казахстана и Джизакской, Навоийской и Ташкентской областях Узбекистана. Полученные результаты затем будут рассмотрены совместно с местными властями и будут доступными широкой аудитории для разработки научно обоснованных программ местного развития. Также особое внимание будет уделено повышению осведомленности о правах мигрантов и рисках, связанных с незаконной миграцией.

В своей 10-й фазе, Программы БОМКА уделяет особое внимание совершенствованию приграничного сотрудничества, направленного на улучшение условий жизни людей в приграничных районах с акцентом на права человека, гендерное равенство и уязвимые группы путем укрепления потенциала гражданского общества и неправительственных организаций в оказании поддержки местному населению, проживающему в приграничных регионах стран Центральной Азии в рамках Компонента 4, реализуемого Международным центром развития миграционной политики (ICMPD).///nCa, 6 мая 2023 г.