News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

Home » Концепция инициированных Туркменистаном дебатов Генассамблеи ООН по Зоне мира, доверия и сотрудничества Центральной Азии опубликована в качестве официального документа 77-й сессии

Концепция инициированных Туркменистаном дебатов Генассамблеи ООН по Зоне мира, доверия и сотрудничества Центральной Азии опубликована в качестве официального документа 77-й сессии

By

Концепция инициированных Туркменистаном дебатов Генеральной ассамблеи ООН по пункту 61 повестки дня «Зона мира, доверия и сотрудничества Центральной Азии» опубликована на шести официальных языках Организации в качестве документа 77-й сессии Генассамблеи. (A/77/859)

Дебаты запланированы на 16 мая 2023 года в штаб-квартире ООН в соответствии с резолюцией 76/299 Генеральной Ассамблеи от 28 июля 2022 года «Зона мира, доверия и сотрудничества Цен-тральной Азии».

В концепции отмечается, что создание зон мира может рассматриваться в качестве одного из инструментов поддержания мира, дополняющих Устав Организации Объединенных Наций. Это говорит о том, что развитие и укрепление таких региональных механизмов, как зоны мира, с целью использовать их в качестве одного из средств превентивной дипломатии, направленной на усиление безопасности стран региона, является наиболее эффективным способом сдерживания и урегулирования региональных конфликтов и напряженности.

Значительными шагами на пути к признанию зон мира на международном уровне и формулированию этого понятия стали, наряду с резолюцией 76/299 о зоне мира, доверия и сотрудничества Центральной Азии, также и резолюции Генеральной Ассамблеи о создании зоны мира и сотрудничества в Южной Атлантике (41/11 от 27 октября 1986 года) и об объявлении Индийского океана зоной мира (2832 (XXVI) от 16 декабря 1971 года). ///Постоянное представительство Туркменистана в ООН, Нью-Йорк, 4 мая

 

Related posts:

  1. Заключительная декларация министерской встречи Группы друзей нейтралитета опубликована в качестве официального документа 77-й сессии Генассамблеи ООН
  2. Коммюнике проведённой в Ашхабаде Международной конференции по продовольственной безопасности опубликовано в качестве официального документа 77-й сессии Генассамблеи ООН
  3. Итоговый Документ Международной Конференции «Диалог – Гарантия Мира» Принят В Качестве Официального Документа 77-Й Сессии Га Оон
  4. Итоговый документ Ашхабадской встречи Диалога женщин стран Центральной Азии опубликован в качестве документа ООН
  5. Итоговый документ Ашхабадской конференции «Диалог – Гарантия Мира» объявлен официальным документом 77-ой сессии ГА ООН
  6. Ашхабадский итоговый документ распространен в качестве документов 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности ООН
  7. Туркменистан выступил от имени Центральной Азии на дебатах Совбеза ООН по миростроительству и поддержанию мира
  8. Генеральная Ассамблея ООН приняла инициированную Туркменистаном резолюцию, объявляющую Центральную Азию зоной мира
  9. В МИД Туркменистана состоялась пресс-конференция «Значимость мира и доверия в современном мире»
  10. В Ашхабаде состоялся международный медиа-форум, посвященный 25-летию постоянного Нейтралитета Туркменистана и избранию нашей страны заместителем председателя 75-й сессии Генассамблеи ООН
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan