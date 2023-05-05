Концепция инициированных Туркменистаном дебатов Генассамблеи ООН по Зоне мира, доверия и сотрудничества Центральной Азии опубликована в качестве официального документа 77-й сессии

Концепция инициированных Туркменистаном дебатов Генеральной ассамблеи ООН по пункту 61 повестки дня «Зона мира, доверия и сотрудничества Центральной Азии» опубликована на шести официальных языках Организации в качестве документа 77-й сессии Генассамблеи. (A/77/859)

Дебаты запланированы на 16 мая 2023 года в штаб-квартире ООН в соответствии с резолюцией 76/299 Генеральной Ассамблеи от 28 июля 2022 года «Зона мира, доверия и сотрудничества Цен-тральной Азии».

В концепции отмечается, что создание зон мира может рассматриваться в качестве одного из инструментов поддержания мира, дополняющих Устав Организации Объединенных Наций. Это говорит о том, что развитие и укрепление таких региональных механизмов, как зоны мира, с целью использовать их в качестве одного из средств превентивной дипломатии, направленной на усиление безопасности стран региона, является наиболее эффективным способом сдерживания и урегулирования региональных конфликтов и напряженности.

Значительными шагами на пути к признанию зон мира на международном уровне и формулированию этого понятия стали, наряду с резолюцией 76/299 о зоне мира, доверия и сотрудничества Центральной Азии, также и резолюции Генеральной Ассамблеи о создании зоны мира и сотрудничества в Южной Атлантике (41/11 от 27 октября 1986 года) и об объявлении Индийского океана зоной мира (2832 (XXVI) от 16 декабря 1971 года). ///Постоянное представительство Туркменистана в ООН, Нью-Йорк, 4 мая