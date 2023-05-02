Туркменистан разработает Дорожную карту сотрудничества с США

Туркменистан и США подпишут «Дорожную карту» сотрудничества на 2023–2024 годы в целях активизации партнёрства, а также подготовят Рамочный план организации визитов различного уровня между двумя странами. Соответствующие предложения были представлены вице-премьером, министром иностранных дел Рашидом Мередовым в ходе видео-селекторного совещания понедельник и одобрены Президентом Сердаром Бердымухамедовым.

Мередов рассказал об итогах недавнего визита делегации Туркменистана в Вашингтон, состоявшейся 23-24 апреля.

В рамках визита Мередов встретился с Госсекретарём США Энтони Блинкеном и приняла участие в очередных ежегодных туркмено-американских политических консультациях.

По итогам политических консультаций между Правительством Туркменистана и Правительством Соединённых Штатов Америки был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области образования.

Также члены делегации Туркменистана провели встречи с помощником Госсекретаря США по вопросам энергетики, исполнительным директором Туркмено-американского делового совета и членами данного Совета – руководителями американских компаний, заведующим Национальным музеем азиатского искусства Смитсоновского института.

Комментируя доклад, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан, реализуя внешнеполитический курс, основанный на принципах миролюбия, позитивного нейтралитета и конструктивного международного сотрудничества, всегда открыта для плодотворного взаимодействия со всеми заинтересованными зарубежными партнёрами.

Туркмено-американское сотрудничество динамично развивается как в двустороннем, так и в многостороннем формате, охватывая широкий спектр сфер. Что касается торгово-экономического партнёрства, то здесь значимая роль отводится совместному Деловому совету, зарекомендовавшему себя эффективным механизмом укрепления обоюдовыгодных бизнес-контактов, стимулирования инвестиционной активности, отметил глава государства. ///nCa, 2 мая 2023 г.