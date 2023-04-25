В США состоялись ежегодные туркмено-американские политические консультации

24 апреля 2023 года в Государственном департаменте Соединённых Штатов Америки состоялся девятый раунд ежегодных двусторонних политических консультаций между Туркменистаном и США. В ходе переговоров туркменскую делегацию возглавил министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, американскую сторону – и.о. помощника Государственного секретаря Элизабет Хорст.

В ходе встречи стороны отметили, что ежегодные двусторонние консультации являются платформой для обсуждения совместных задач и достижений, а также дальнейшего укрепления туркмено-американского партнёрства. Участники заседания также подтвердили свою поддержку региональной дипломатической платформы С5+1 для Центральной Азии и США. В частности, среди приоритетных направлений двустороннего сотрудничества были отмечены безопасность, торгово-экономические связи, экология, культура, образование и гуманитарные вопросы.

Туркменистан и США подтвердили свою приверженность культурным и образовательным программам как ключевому аспекту двусторонних отношений и подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области образования, который послужит основой для продолжения совместных усилий в этой сфере.

Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов и и.о. помощника Государственного секретаря США Э.Хорст договорились провести следующий раунд ежегодных двусторонних консультаций в 2024 году в Ашхабаде.

Также 24 апреля 2023 года в ходе рабочего визита в США состоялась встреча главы внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашида Мередова с Государственным секретарём США Энтони Блинкеном. Дипломаты обсудили широкий круг вопросов двусторонней, региональной и международной повестки, текущую ситуацию в Афганистане и продвижение межафганского диалога.

В ходе переговоров стороны подчеркнули, что дальнейшее расширение многопланового сотрудничества между государствами Центральной Азии и США является важным фактором устойчивого социально-экономического развития, сохранения мира, стабильности и безопасности в регионе. Также была выражена заинтересованность в укреплении взаимодействия в рамках формата C5+1.

Кроме этого, делегация Туркменистана встретилась с директором Национального музея азиатского искусства Смитсоновского института США Чэйзом Робинсоном. В ходе встречи стороны обсудили возможности налаживания сотрудничества с туркменскими музейными учреждениями для содействия развитию музейного дела в Туркменистане, сохранению наследия, обучению музейных работников и повышению профессиональных стандартов.///МИД Туркменистана, 25 апреля 2023 г.