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Министр иностранных дел Туркменистана встретился в Вашингтоне с госсекретарем США

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Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне (24 апреля) с целью обсуждения туркмено-американского партнерства в ходе ежегодных двусторонних консультаций.

«Госсекретарь подчеркнул непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета, независимости и территориальной целостности Туркменистана», говорится в пресс-релизе Госдепа.

Блинкен подчеркнул критическую важность сокращения выбросов метана для борьбы с климатическим кризисом и обозначил возможности сотрудничества с Туркменистаном в сфере скорейшего сокращения метановых выбросов в нефтегазовом секторе.

«Мы обсудили много вопросов, касающихся сотрудничества между Туркменистаном и Соединенными Штатами в различных областях […] – в энергетике, экономике, правах человека. Да, это очень важное направление нашего сотрудничества», – сказал Мередов перед встречей с Блинкеном.

Глава внешнеполитического ведомства Туркменистана выразил надежду на то, что после его визита стороны предпримут все «усилия для расширения этого сотрудничества».

Во время встречи Блинкен и Мередов обсудили региональные события, сотрудничество в области безопасности и партнерство в сфере экономических возможностей.

Стороны затронули тему взаимодействия по линии культуры и образования.

Также речь шла об усилиях по поощрению и защите прав афганских женщин и девочек. ///nCa, 25 апреля 2023 г.

 

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