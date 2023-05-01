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Колорит туркменской культуры – на этновыставке в Алмате

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1 мая 2023 года в рамках празднования Дня единства народа Казахстана в Алматы состоялась выставка культур, в которой приняли участие Представители Этнокультурного объединения «Туркменский общественно-культурный центр» и Отдел Посольства Туркменистана в Алматы, сообщается туркменская дипмиссия в Казахстане.

В рамках выставки-ярмарки каждая страна организовала свой национальный стенд. В павильоне Туркменистана, оформленном в национальном стиле, посетители смогли ознакомиться с культурными традициями страны, в частности были представлены туркменские ковровые изделия, национальные костюмы, ручные вышивки туркменских мастериц, украшения, музыкальные инструменты, фотоэтюды о Туркменистане и многое другое.

 Подключились к фестивалю и туркменские студенты в национальных нарядах. Они подробно рассказывали посетителям ярмарки о национальных традициях и особенностях  национального мужского и женского костюма.

Одним из почетных гостей этновыставки стал аким города Алматы Ерболат Досаев, который также посетил туркменский павильон и высоко оценил изделия туркменских народных ремесел.

День единства народа Казахстана является государственным праздником в стране и отмечается ежегодно с 1996 года. Он символизирует всенародное единство, дружбу, межэтническую толерантность и согласие. В Казахстане проживают представители 124 национальностей. ///nCa, 1 мая 2023 г. (источник фото – Посольство Туркменистана в Казахстане) 

 

 

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